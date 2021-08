Marine Online profitiert von der Hausse auf dem Abrissmarkt

Ausnutzung der attraktiven Stahlpreise, um mehr Schiffe zu den Recyclingwerften zu bringen

SINGAPUR, 31. August 2021 /PRNewswire/ -- Schiffe werden in der Regel nach 15 bis 20 Jahren der Nutzung abgewrackt. Der Druck der Pandemie hat jedoch einige Reeder dazu gezwungen, sich durch das frühzeitige Abwracken von Schiffen Kapital zu beschaffen und so von den attraktiven Stahlpreisen zu profitieren. Aufgrund des zyklischen Charakters der Schiffsabwrackung ist es für viele Schiffseigner auch wichtig, den Zeitraum zu treffen, in dem die Stahlpreise am höchsten sind. Marine Online schließt die Lücke zwischen Reedern und dem Marktgeschehen, indem das Unternehmen zuverlässige Informationen anbietet, die es den Reedern ermöglichen, ihre Investitionen zum richtigen Zeitpunkt zu maximieren.

Das Team von Marine Online kennt die neuesten Marktstimmungen, auch im Abwracksektor, genau. Ausgestattet mit einer ausgeprägten analytischen Begabung können Reeder auf günstige Verhandlungsergebnisse hoffen und sich auf fundierte Ratschläge zu den vorherrschenden Marktbewegungen verlassen. Darüber hinaus ist das Team von Marine Online stets bereit, die bestmöglichen Empfehlungen im Interesse der Kunden auszusprechen.