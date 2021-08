Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia im ersten Halbjahr 2021 mit besserer Geschäftsentwicklung als erwartet

Francotyp-Postalia im ersten Halbjahr 2021 mit besserer Geschäftsentwicklung als erwartet



Berlin, 31. August 2021 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) hat das erste Halbjahr 2021 mit einer robusten Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen. Das Unternehmen hat daher bereits am 20. August 2021 die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben.

Der Konzernumsatz lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 bei 99,5 Mio. Euro im Vergleich zu 99,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 8,8 Mio. Euro im Vergleich zu 13,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zudem erzielte FP im abgelaufenen Halbjahr 2021 einen Free Cashflow in Höhe von 4,0 Mio. Euro gegenüber 5,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigte FP damit in den ersten sechs Monaten 2021 eine solide Geschäftsentwicklung und arbeitete weiter am Transformationsprogramm FUTURE@FP, um das Unternehmen langfristig in einen nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern zu wandeln.

Im Geschäftsbereich Frankieren & Office-Lösungen fiel der Umsatz um 3,1 % auf 60,4 Mio. Euro. Der Umsatz im Geschäftsbereich Mail Services rund um die Abholung, Frankierung und Konsolidierung von Geschäftspost stieg um

4,3 % auf 30,5 Mio. Euro und war stärker als erwartet. Der Umsatz im Geschäftsbereich Software & BPA und IoT stieg ebenfalls um 6,3 % auf 8,7 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete FP negative Währungseffekte in Höhe von 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: positiver Effekt von 0,4 Mio. Euro).

Fokus auf Kunden- und Marktbedürfnisse



In den vergangenen Monaten wurde die Organisation gestrafft und neu aufgestellt. Mit den Geschäftsbereichen Frankieren & Office-Lösungen, Mail Services sowie Software & BPA und IoT verfügt FP über ein Organisationsmodell, in dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind - für Umsatz und Ergebnis sowie für die kundenorientierte Entwicklung und den Vertrieb der jeweiligen Lösungen. Diese Struktur spiegelt sich nun auch in der Segmentberichterstattung wider, die entsprechend angepasst wurde und so die Transparenz deutlich erhöht.