Mitte August erklomm der DAX ein neues Allzeithoch bei 16.030 Punkten. Ob der DAX dies auf Sicht toppen kann, scheint aktuell allerdings fraglich. So wurde gestern aus Wiesbaden vom Statistischen Bundesamt bekannt, dass die Inflationsrate in Deutschland im August 2021 voraussichtlich plus 3,9 Prozent betragen wird. Ein höherer Wert für die Teuerungsrate wurde laut Medienberichten zuletzt im Dezember 1993 ermittelt – damals lag die Inflation bei 4,3 Prozent. Angeheizt werde die Teuerung seit Monaten von steigenden Energiepreisen. Grund für die hohe Teuerungsrate sei auch ein so genannter Basiseffekt, weil sich die Rücknahme der Mehrwertsteuer-Senkung bemerkbar mache.

Also alles halb so wild? Wie Medien berichten, sehen sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-amerikanische Notenbank in der derzeitigen Teuerungsrate nur ein temporäres Phänomen. Nichts desto trotz dämpft eine derzeit hohe Inflationsrate ein wenig die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Hinzu kommt, dass die Saisonalität aktuell negativ ist. Das heißt: Der September ist nach statistischen Erhebungen der letzten Jahrzehnte einer der schlechtesten Monate eines Börsenjahres. In charttechnischer Hinsicht dient das bereits erwähnte Allzeithoch bei 16.030 Zählern als Widerstand. Das Mehrmonatstief von März bei 13.868 Punkten stellt eine Unterstützungsmarke dar.