Victoire Dubrujeaud und Delphine Cadroy konnten für das High-Yield-Team unter der Leitung von Akram Gharbi, Head of High Yield Investment, gewonnen werden . Das Team gehört zur Credit-Abteilung, die von Paul Gurzal, Head of Credit, geleitet wird. Beide werden die Weiterentwicklung der Investmentexpertise im Bereich der Laufzeitfonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde Euro unterstützen (Stand: 31.05.2021).

La Française AM: Drei neue Talente fürs Portfolio-Management Mit einem verwalteten Vermögen von 56 Milliarden Euro bietet La Française sowohl in als auch außerhalb Frankreichs Vermögensverwaltungsdienstleistungen (Finanz- und Immobilienvermögen) an. Um die Kompetenz in den Bereichen High-Yield-Credit und Large-Cap-Aktien weiter auszubauen, freut sich La Française AM, der Wertpapierinvestmentmanager der Gruppe, über die Einstellung von drei neuen Experten.

Victoire Dubrujeaud, High Yield Fund Manager, verfügt über fundierte Kenntnisse des High-Yield-Marktes, die sie in den letzten zehn Jahren vor allem als Credit-Analystin, erworben hat. Sie begann ihre Karriere bei Amundi Asset Management als Investment-Grade-Credit-Analystin mit Spezialisierung auf die Sektoren Konsumgüter, Vertrieb und Gesundheitswesen, bevor sie ihre Kenntnisse im High-Yield-Bereich in den Sektoren Chemie, Metalle und Glücksspiel diversifizierte. Im Jahr 2017 wechselte sie zu SCOR Investment Partners als Analystin für High Yield und Leveraged Loans, bevor sie 2019 Fondsmanagerin/High Yield Analystin bei ODDO BHF Asset Management wurde. Dort verwaltete sie fast 2 Milliarden Euro an Assets in Laufzeitfonds. Victoire Dubrujeaud hat einen Master-Abschluss in Financial Engineering von der Universität Paris IX - Dauphine und der Universität Paris II - Panthéon Assas.

Delphine Cadroy, High Yield Fund Manager, kommt zu La Française AM nach fünf Jahren internationaler Erfahrung, die sie in London bei der Société Générale als Analystin für Konsortialkredite begann. Danach wechselte sie als Analystin für Leveraged Finance zu Amazon und anschließend zu Moody's. Hier war sie für ein Portfolio von zwanzig Unternehmen verantwortlich, die als hochverzinslich eingestuft wurden und in den Bereichen Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter tätig waren. Delphine Cadroy hat einen Master of Science der Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris).