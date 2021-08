Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Valneva Corona-Highflyer nach Kurssprung jetzt verkaufen? Die Aktie des Impfstoffforschers Valneva (WKN: A0MVJZ) gewann am Montag +32,47% auf 51 US$. Wie bei vielen Biotechgesellschaften ist ein Corona-Impfstoff der Grund für den knackigen Kursanstieg. Valneva präsentiert sich Investoren gleich auf den ersten Blick als Biotechschmiede mit einer vollen Pipeline. Das auf Impfstoffe spezialisierte Unternehmen hat zum Beispiel erfolgreich eine Chikungunya-Impfung in Phase […]