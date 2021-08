Unter dem Herstellercode 5498917 beordert die Daimler AG GLE-Fahrzeuge mit Dieselmotor in die Werkstatt.

Im Dieselmotor OM651 von Mercedes-Benz wurde eine illegale Abschalteinrichtung entdeckt. Dieser Motor ist auch in Fahrzeugen der Mercedes GLE-Klasse verbaut. Die SUV-Fahrzeuge der oberen Mittelklasse sind daher von einem amtlichen Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) betroffen. Die Dieselautos müssen in die Werkstatt zum Softwareupdate.

Das KBA veröffentlichte als dafür zuständige Behörde den Rückruf für die Mercedes-Klasse GLE am 6. Februar 2020 in seiner Rückrufdatenbank. Betroffen sind Modelle mit dem Dieselmotor OM651 der Abgasnorm Euro 6 aus den Baujahren 2011 bis 2015. Die Daimler AG als Fahrzeug- und Motorhersteller verschickte daraufhin an alle betroffenen Fahrzeughalter ein Rückrufschreiben mit dem dazugehörigen Rückrufcode 5498917.

Herstellercode 5498917: Rückruf wegen illegaler Abschalteinrichtung im Mercedes GLE

Mercedes-Halter, die dieses Rückrufschreiben erhalten haben, sollen das Fahrzeug für ein Softwareupdate in die Werkstatt bringen. Mit der Umprogrammierung der Motorsteuerung soll die Abgasreinigung im Normalbetrieb wieder vollumfänglich funktionieren. Denn: Bisher verhindert eine Abschalteinrichtung, dass die Abgase ausreichend gefiltert werden. So setzen die Fahrzeuge der Mercedes-Klasse GLE weit mehr gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) frei als gesetzlich erlaubt. Die Emissionsgrenzwerte können diese Modelle – wie bei diversen anderen Herstellern ebenfalls festgestellt – nur auf dem Prüfstand unter Testbedingungen einhalten. Nur so erhielten die Dieselautos die Zulassung für den Straßenverkehr.

Mehrere Gerichte – sowohl deutsche als auch der Europäische Gerichtshof – haben bereits erklärt, dass Abschalteinrichtungen illegal sind. Da Daimler bei den vom Rückruf 5498917 betroffenen Fahrzeugen also gegen Gesetze verstößt und die Kunden getäuscht hat, haben Halter von GLE-Modellen einen Anspruch auf Entschädigung. Zahlreiche Gerichte haben den Stuttgarter Autobauer im Abgasskandal bereits dazu verurteilt, Schadensersatz an den klagenden Mercedes-Kunden zu zahlen und das manipulierte Auto zurückzunehmen. Die Kläger können sich von der Entschädigung ein neues, umweltfreundlicheres Auto ohne Abschalteinrichtung kaufen.

Bei Mercedes-Rückruf: Anwaltlich beraten lassen!

Fahren auch Sie einen Mercedes GLE, der vom Rückruf 5498917 betroffen ist? Oder sind Sie Halter eines anderen Mercedes-Modells mit Dieselmotor? Lassen Sie sich anwaltlich zu Ihren Rechten im Abgasskandal beraten! Die Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN vertritt Verbraucher gegen die deutschen Autohersteller und konnte bereits mehr als 500 positive Urteile in den verschiedenen Instanzen erreichen. Unsere Anwälte werden von Finanztip im Abgasskandal empfohlen – besonders als Klägerkanzlei gegen die Daimler AG. Nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenlose Erstberatung und lassen Sie einschätzen, wie hoch Ihre Entschädigung ausfallen könnte. Wir beraten Sie gern!