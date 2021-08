München (ots) -



- Bundesregierung plant Erhöhung des Arbeitslosengelds II um drei Euro auf 449

Euro p. M.

- Durchschnittlicher Preis der Grundversorgung 28 Prozent über Regelbedarf für

Strom

- Strompreis steigt seit Jahren; erste Grundversorger verkünden Preiserhöhungen

noch 2021



Die Bundesregierung plant für 2022, das Arbeitslosengeld II (ALG II) zu erhöhen.

Alleinstehende sollen monatlich drei Euro mehr bekommen - insgesamt werden dann

449 Euro im Monat ausgezahlt.1) Gleichzeitig zahlen Hartz-IV-Empfänger*innen in

der Grundversorgung aktuell durchschnittlich 127 Euro im Jahr mehr für Strom,

als das ALG II vorsieht.





Die Hartz-IV-Pauschale für Wohnen, Energie und Wohninstandhaltung beträgtaktuell monatlich 38,32 Euro.2) Bei einem Jahresverbrauch von 1.500 kWh Stromergeben sich in der Grundversorgung(https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) monatlicheKosten in Höhe von 48,92 Euro. Damit liegen die Stromkosten(https://www.check24.de/strom/stromkosten/) 28 Prozent über dem Regelbedarf."Die Strompreise befinden sich seit Monaten auf Rekordniveau, darum ist dieLücke zwischen der Energiepauschale und den tatsächlichen Stromkosten fürHartz-IV-Empfänger*innen nochmals größer geworden" , sagt Steffen Suttner,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Eine Erhöhung um drei Euro monatlich decktdas nicht annähernd, selbst wenn sie komplett zur Begleichung der Energiekostenaufgewendet würde."Durch einen Wechsel zu einem der zehn günstigsten Alternativtarife reduzierenStromkund*innen ihre monatlichen Kosten auf 41,33 Euro und liegen damit immernoch knapp über dem Regelbedarf.Strompreis steigt seit Jahren; erste Grundversorger verkünden Preiserhöhungennoch 2021Der Strompreis (https://www.check24.de/strom/strompreise/) kennt seit Jahren nureine Richtung: unaufhaltsam nach oben. Seit 2007 stiegen die durchschnittlichenKosten für 5.000 kWh Strom um 56 Prozent von 981 Euro auf 1.529 Euro. EineEntlastung ist nicht in Sicht, denn auch der Börsenstrompreis bewegt sich aufeinem Rekordniveau.Acht Stromgrundversorger haben bereits Preiserhöhungen noch in diesem Jahr umdurchschnittlich 3,7 Prozent angekündigt. Betroffen sind knapp 300.000Haushalte."Verbraucher*innen müssen weiter mit Rekordstrompreisen rechnen, daran ändertauch die geringfügige Senkung der EEG-Umlage nichts" , sagt Steffen Suttner."Wirklich sparen können sie nur durch den Wechsel ihres Stromanbieters."IPRI-Studie: Verbraucher*innen profitieren durch AnbieterwechselEine Studie des Forschungsinstituts IPRI im Auftrag von CHECK24 hat gezeigt,dass das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Stromanbieters enorm ist: