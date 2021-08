1,8 Mio. Euro Seed-Funding für Krypto-Investment-Start-up Coinpanion durch High-Tech Gründerfonds, Scalable Capital-Mitgründer und CLARK

Wien (ots) - Siebenstelliges Seed-Investment von namhaften Investoren aus

Deutschland und Österreich für neues Fintech-Unternehmen



Coinpanion (https://coinpanion.com/de/) ermöglicht jedem, ohne jegliches

Vorwissen, automatisiert vom Kryptowährungs-Markt zu profitieren. Dabei kümmert

sich das Start-up um alles, vom einfachen Markteinstieg bis hin zum

automatischen Management der Kryptowährungen. Coinpanion verwaltet nach knapp

einem Jahr bereits mehrere Millionen Euro für seine Kund*innen und erhält nun

1,8 Millionen Euro Seed-Investment von namhaften Investoren aus Deutschland und

Österreich.



Lead-Investor der Runde ist der deutsche High-Tech Gründerfonds (HTGF), einer

der aktivsten Venture-Capital Fonds auf dem europäischen Markt. Zudem

investieren Patrick Pöschl, Mitgründer des mittlerweile als Unicorn (über 1 Mrd.

Euro Bewertung) bewerteten Münchner Robo-Advisors Scalable Capital, sowie

Christopher Oster, CEO des Versicherungsmanagers CLARK. Auch mit an Bord sind

Florian Gschwandtner, Gründer der Fitness-App Runtastic und Jurymitglied der

Start-up-TV-Show "2 Minuten 2 Millionen", Österreichs wohl bekanntester

Start-up-Investor Johann "Hansi" Hansmann, der die größten Start-up Exits

Österreichs begleitet hat (u.a. Runtastic, Shpock, mySugr) und der Lead-Investor

der Pre-Seed-Runde Frank Westermann, Mitgründer der Diabetes-App mySugr.





Bitcoin und Ethereum sind seit geraumer Zeit in aller Munde, während viele mitBegriffen wie Cardano, Chainlink oder EOS noch nicht wirklich etwas anzufangenwissen. Genau hier setzt Coinpanion an. "Unser Ziel ist es, den Zugang zumKryptowährungs-Markt für die Allgemeinheit zu vereinfachen. Wir sind begeistert,dass wir einige der erfolgreichsten Unternehmer und Investoren in Deutschlandund Österreich von unserer Vision überzeugen konnten", erklärt AlexanderValtingojer, Mitgründer und CEO von Coinpanion. Und das Coinpanion-Gründerteamhat große Pläne: Die 1,8 Millionen Euro Kapital sollen vor allem in das weitereWachstum fließen. "Wir wollen unser starkes Nutzer*innen-Wachstum weiterausbauen. Außerdem planen wir, innerhalb eines Jahres von 18 auf 50Mitarbeiter*innen zu wachsen", so Valtingojer.Zu den Hintergründen der Seed-Finanzierung sagt Kilian von Berlichingen,Investment Manager beim Lead-Investor High-Tech Gründerfonds: "Mit Coinpaniondemokratisiert endlich ein Start-up den undurchsichtigen Kryptowährungs-Markt.Nun kann wirklich jeder ohne Vorkenntnisse zum Krypto-Investor werden!"Coinpanion macht Kryptowährungs-Investments einfachCoinpanion ermöglicht einen einfachen und sicheren Einstieg in die komplexe Weltder Kryptowährungen. Nutzer*innen können aus unterschiedlichen smartenPortfolios mit verschiedenen Risikostufen wählen, die sorgfältig vorselektierteKryptowährungen beinhalten. Coinpanion verwaltet das Kryptowährungs-Investmentdanach automatisiert und bietet zusätzlich die Möglichkeit, Sparpläneabzuschließen. Mit der Coinpanion-App und dem Online-Zugang behaltenNutzer*innen immer und überall den Überblick über ihre Anlage. Jedes Portfolioist mit modernsten Sicherheitsstandards geschützt, alle Kryptowährungen sindversichert.Kostenloser Download der Coinpanion-App:- iOS: https://tinyurl.com/rhev9sh2- Android: https://tinyurl.com/2m5zas9hÜber CoinpanionDas Krypto-Investment-Start-up Coinpanion wurde 2019 in Wien gegründet undstartete im August 2020 in die Private Beta. Mittlerweile ist die Plattform fürjeden zugänglich und verwaltet automatisiert mehrere Millionen Euro anKrypto-Investments für seine Kund*innen. Das vierköpfige Gründerteam hat sichzum Ziel gesetzt, den höchst komplexen Kryptowährungs-Markt für dieAllgemeinheit zugänglich zu machen und dadurch Investitionen zu vereinfachen.Das rasch wachsende Fintech-Unternehmen beschäftigt aktuell 18Mitarbeiter*innen. http://www.coinpanion.comPressekontakt:Coinpanion (SmartBytes GmbH)Saad J. Wohlgenannt, CMOM +43 670 5556226E mailto:saad@coinpanion.comMedienkontaktHigh-Tech Gründerfonds Management GmbHStefanie Grüter, Head of Marketing & CommunicationsT +49 228 82300 - 188E mailto:s.grueter@htgf.deKontakt InvestorenHigh-Tech Gründerfonds Management GmbHKilian von Berlichingen, Investment ManagerT +49 30 4036648 - 27E mailto:k.berlichingen@htgf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158376/5007191OTS: Coinpanion (SmartBytes GmbH)