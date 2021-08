Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan.

Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle zum Nasdaq 100 überschrieben wir mit „Geht die Rekordjagd weiter?“. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Sprung von 14.000 Punkten auf 15.000 Punkten gelang dem Nasdaq 100 relativ schnell und innerhalb weniger Wochen. Mit dem nächsten Meilenstein – der 16.000er Marke – tut sich der Index allerdings bislang schwer. Seit Mitte Juli „klebt“ der Nasdaq 100 förmlich an den 15.000 Punkten. Nach oben ging zuletzt nicht viel - zumindest fehlte es den bisherigen Vorstößen an der entsprechenden Durchschlagskraft – doch auch auf der Unterseite passierte nicht wirklich viel. Rücksetzer hatten keine Chance, sich adäquat zu entwickeln. Kapital strömte bei aufkommender Schwäche in den Markt und verhinderte ausgedehntere Rücksetzer. Wie lange dieses Spielchen noch funktionieren wird, bleibt offen. Aktuell werden potentielle Belastungsfaktoren von den Marktakteuren beiseitegeschoben. […]“



Zuletzt monierten wir noch, dass es dem Index bis dahin nicht gelang, sich entscheidend von 15.000 Punkten zu lösen. Ein kurzer Rücksetzer unter die 15.000er Marke sorgte offenkundig für eine Art Marktbereinigung. Der Boden für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß wurde bereitet.

Mittlerweile hat sich der Nasdaq 100 über die 15.600er Marke vorgekämpft. So langsam, aber sicher entzieht sich der Index damit der Anziehungskraft der psychologisch relevanten 15.000er Marke. Die zentrale Frage für die nächsten Tage und Wochen lautet: Kann der Index das Handelsgeschehen in Richtung 16.000 Punkten verlagern bzw. bringt er die dafür notwendige Kraft auf?

Mit dem Jackson Hole Symposium wurde bereits eine Klippe vorsichtig umschifft. Die Ausführungen des US-Notenbankpräsidenten Powell beruhigten die Aktienmärkte. Insbesondere der Technologiesektor, der ja recht sensibel auf Bewegungen bei den Zinsen reagiert, war erleichtert.

Die nächsten Tage versprechen weiterhin Spannung. Zahlreiche Konjunkturdaten stehen zur Veröffentlichung an. Der US-Arbeitsmarktbericht für August wird am kommenden Freitag (03.09.) beschließen.

Kurzum Der Nasdaq 100 unternimmt den Versuch, sich entscheidend von den 15.000 Punkten zu lösen. Das Vorhaben ist vielversprechend gestartet. Nichtsdestotrotz muss der Index in den kommenden Tagen nachlegen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf den Bereich von 15.180 Punkten begrenzt bleiben. Obacht ist geboten, sollte es unter die 14.700 Punkte gehen.