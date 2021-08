Das Handelsgeschehen bei USD/JPY wird derzeit von der Suche nach einer klaren Richtung bestimmt.

Das Handelsgeschehen bei USD/JPY wird derzeit von der Suche nach einer klaren Richtung bestimmt. Weder Greenback noch der Japanischen Yen können in diesem Ringen bislang die Oberhand gewinnen. Im Ergebnis bewegt sich das Währungspaar auf hohem Niveau seitwärts. Das ist ein Bild, das sich im Großen und Ganzen bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle bot.

Damals hieß es unter anderem „[…] Die hohe Bewegungsdynamik nährte kurzzeitig die Hoffnung darauf, dass es dem Greenback auch gelingen würde, die hartnäckige Widerstandszone um 111 JPY aus dem Weg zu räumen und sich so den Weg in Richtung des markanten Juli-Hochs, das damals bei 111,6+ JPY ausgebildet wurde, zu ebnen. Dazu kam es nicht, denn die schwachen US-Daten vom Freitag (13.08.) verhagelten den Marktakteuren die Stimmung. […] Der US-Dollar kam zuletzt zurück und hat bei seinem Rückzug bereits die wichtigen Unterstützungen bei 110,4 JPY und 110 JPY unterschritten. Aktuell steuert der Index auf die Marke von 109 JPY zu. Sollte es zu einem Bruch der 109 JPY kommen, warten im Bereich von 108,4 JPY und 108,0 JPY weitere Unterstützungen auf den US-Dollar. […]“



Seit dem Verlassen des Aufwärtstrends bestimmt eine Seitwärtsphase das Handelsgeschehen. Versuche des Greenbacks, mit Vorstößen auf der Oberseite neues Momenum zu kreieren, schafften es zuletzt kaum mehr über die 110,4 JPY. Die wichtigen Widerstände bei 111,0 JPY und 111,6 JPY blieben unberührt. Auf der Unterseite hat sich zuletzt mit dem Bereich von 109,0 JPY eine starke Unterstützung gebildet. Rücksetzer blieben weitgehend auf diesen Bereich beschränkt; von der „Schrecksekunde“ Anfang August einmal abgesehen. Neben der Marke von 109,0 JPY billigen wir dem Bereich um 108,4 JPY eine zentrale Bedeutung als Unterstützung zu.

Im Vorfeld des Jackson Hole Symposiums kämpfte sich der US-Dollar in Richtung 110+ JPY vor. Dynamik ließ dieser Vorstoß jedoch bereits von Anfang an vermissen. Auch die Rede des US-Notenbankchefs Powell auf dem Jackson Hole Symposium vermochte es nicht, dem Greenback einen Schub zu geben. Ganz im Gegenteil. Die vorsichtigen Aussagen Powells leiteten zunächst einen leichten „Schwächeanfall“ des US-Dollars ein.

Wichtige Impulse könnte es hingegen von der Vielzahl anstehender Konjunkturdaten geben. Insbesondere dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag (03.09.) veröffentlicht wird, im Fokus stehen, gilt er doch für die Fed als wichtiger Gradmesser.

Kurzum. Das Jackson Hole Symposium brachte für USD/JPY keine nachhaltigen Impulse. Die Handelsspanne 109,0 JPY bis 110,4 JPY bleibt somit erst einmal intakt. Ein Verlassen der Range könnte neuen Schwung in das Geschehen bei USD/JPY bringen. Die Gefahr von Fehlsignalen ist jedoch nicht zu unterschätzen. Insofern ist es wichtig, dass etwaige Ausbruchsbewegungen Bestätigung erfahren. Bei einem aufwärtsgerichteten Vorstoß würde sich dessen Relevanz erhöhen, sollte es im Anschluss über die 111,0 JPY oder gar 111,6 JPY gehen. Ein Rücksetzer unter die 109 JPY würde an Bedeutung gewinnen, sollte es im Nachgang auch noch unter die 108,4 / 108 JPY gehen.