Starkes Wachstum wurde im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt

Steigende Ausgaben für Marketing und Vertrieb belasten kurzfristig das Ergebnis



Die EQS Group hat das dynamische Wachstum der vergangenen Jahre auch im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Der Fokus für das Jahr 2021 liegt dabei weiter stark auf der Gewinnung neuer Kunden im Bereich Compliance. Dies vor allem vor dem Hintergrund der Einführung der EU-Hinweisgeberrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937), die verlangt, dass Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter bis spätestens 17. Dezember ein internes Meldesystem, wie das Integrity-Line-Modul der EQS Group einführen. Erste Erfolge dieser Strategie spiegeln sich in den Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2021 bereits wider.



Insgesamt stieg der erzielte Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2021 um 22,1% auf 22,53 Mio. EUR (VJ: 18,45 Mio. EUR). Zahlreiche Faktoren sind für diese positive Entwicklung verantwortlich. So wurde eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Compliance-Lösungen verbucht. Darüber hinaus hat die EQS Group AG mit den Akquisitionen der Got Ethics A/S und der C2S2 GmbH, die insgesamt einen Umsatz in Höhe von 1,42 Mio. EUR beigetragen haben, auch anorganisches Umsatzwachstum erzielt. Des Weiteren hat die neu eingeführte ESEF-Regulierung (Einreichungspflicht von Finanzberichten von börsennotierten Unternehmen) für ein weiteres Umsatzwachstum gesorgt.

Planmäßig entwickelten sich auch die Ergebniszahlen der EQS Group im ersten Halbjahr. Insgesamt erzielte die Gesellschaft im Zeitraum Januar - Juni 2021 ein EBITDA in Höhe von 1,33 Mio. EUR (VJ: 3,00 Mio. EUR). Die Reduktion des Ergebnisses ist auf die eingeschlagene Strategie im Jahr 2021, verstärkt in Marketing und Vertrieb zu investieren, zurückzuführen. So stiegen u.a. die Personalaufwendungen deutlich um 37,6% auf 14,33 Mio. EUR (VJ: 10,41 Mio. EUR), vor allem durch die Erweiterung des Vertriebsteams sowie des Aufbaus neuer Büros in Italien und Spanien bedingt. Ebenfalls sind im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Akquisitionen und durch Ausgaben für Online-Marketing und Vertriebsunterstützungen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 53,5% auf 4,62 Mio. EUR (VJ: 3,01 Mio. EUR) erheblich gestiegen. Trotz der gestiegenen Aufwendungen befindet sich das EBITDA im Erwartungskorridor der EQS von 2,00 Mio. EUR bis 3,00 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021.



