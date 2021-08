DGAP-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Zwischenbericht Sto SE & Co. KGaA: Konzern-Umsatz erhöht sich im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 17,1 % auf 778,1 Mio. EUR 31.08.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzern-Umsatz erhöht sich im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 17,1 % auf 778,1 Mio. EUR

Inlandsumsatz nimmt um 9,4 % auf 342,1 Mio. EUR zu; Auslandsvolumen wächst im Vergleich zum coronabedingt niedrigen 2020er Wert um 24,0 % auf 436,0 Mio. EUR

Rohertragsmarge mit 53,5 % (Vorjahr: 55,4 %) durch deutlich steigende Beschaffungspreise unter erheblichem Druck

Konzern-EBIT verbessert sich um 56,2 % auf 68,9 Mio. EUR und Ergebnis vor Steuern (EBT) um 67,4 % auf 71,8 Mio. EUR

Konzern-Belegschaft vergrößert sich durch Erweiterung des Konsolidierungskreises um 67 auf 5.713 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Prognose für Gesamtjahr 2021: Aufgrund aktueller Einschätzung angepasstes Umsatzplus von 10 % auf rund 1.578 Mio. EUR (bisherige Prognose: +4,5 % auf rund 1.498 Mio. EUR) und EBT wie bisher von 95 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR erwartet

Stühlingen, 31. August 2021 - Die Sto SE & Co. KGaA konnte im zweiten Quartal 2021 den guten Geschäftsverlauf der ersten Monate fortsetzen. Im Vergleich zum erheblich von der Coronavirus-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum wurden insbesondere in einzelnen ausländischen Märkten deutliche Nachholeffekte realisiert. Die hohe Nachfrage im Bausektor, die auch aus mangelnden Anlagealternativen am Kapitalmarkt resultierte, wurde zusätzlich von den überwiegend günstigen Wetterverhältnissen unterstützt. Im gesamten ersten Halbjahr 2021 stieg der Konzern-Umsatz gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 um 17,1 % auf 778,1 Mio. EUR (Vorjahr: 664,5 Mio. EUR). Davon entfielen 13,0 Mio. EUR auf die erstmalige Vollkonsolidierung der Jonas Farben GmbH. Aus Währungsumrechnungen entstand ein per saldo negativer Effekt von 5,4 Mio. EUR. Bereinigt um Erstkonsolidierungs- und Währungsumrechnungseffekte erwirtschaftete der Sto-Konzern aus eigener Kraft ein Wachstum von 15,9 %.