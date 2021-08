reconcept begibt weitere Anleihe

Bei reconcept steht die Emission einer Anleihe an. Das Papier hat ein Volumen von 10 Millionen Euro. Es läuft über sechs Jahre. Die Verzinsung liegt jährlich bei 6,25 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt werden. Die Anleihe ist nicht besichert.Die Zeichnungsfrist startet am 1. September. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, soll die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Börse einbezogen werden.Es gibt ...