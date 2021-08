WIESBADEN (ots) - - Zahl der Geförderten 2020 um 27 % niedriger als 1991;

tiefster Stand seit der Deutschen Vereinigung bei Schülerinnen und Schülern



- Durchschnittlicher Förderbetrag insgesamt im selben Zeitraum mehr als

verdoppelt auf monatlich 556 Euro





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Fast 90 Milliarden Euro seit Einführung des BAföG aufgewendet; Frauenanteilunter Geförderten wächst- Ein Drittel der Studierenden lebte zuletzt überwiegend von eigenerErwerbstätigkeitSeit der Deutschen Vereinigung haben fast 23 Millionen Schülerinnen, Schüler undStudierende eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz(BAföG) erhalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 50 Jahre nach derEinführung des BAföG am 1. September 1971 mitteilt, ging die Zahl dergeförderten Personen nach einem Höchststand im Jahr 2012 in den vergangenenJahren zurück: Mit 639 000 wurden im vergangenen Jahr gut ein Viertel (27 %)weniger gefördert als nach der Deutschen Vereinigung im Jahr 1991 (873 000). DieZahl der geförderten Schülerinnen und Schüler lag mit 174 000 auf demniedrigsten Stand der vergangenen 30 Jahre - ein Minus von 35 % gegenüber 1991.Die Zahl der geförderten Studierenden ging in demselben Zeitraum um 23 % zurück.Dass weniger Menschen eine Förderung erhalten haben, lässt sich nicht durchniedrigere Schüler- oder Studierendenzahlen erklären. Tatsächlich stieg die Zahlder Studierenden binnen 30 Jahren um knapp 71 %: Von 1,7 Millionen Studierendenim Wintersemester 1990/1991 auf 2,9 Millionen im Wintersemester 2020/2021. DieZahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulennahm im selben Zeitraum um 6 % leicht ab: von 11,6 Millionen im Schuljahr 91/92auf 10,9 Millionen im Schuljahr 2019/20. Im Absinken der Zahl der Gefördertenspiegelt sich unter anderem ein veränderter Kreis von Anspruchsberechtigtenwieder. Dies würde auch den markanten Anstieg von Vollgeförderten erklären.Anteil der Vollgeförderten seit 1991 deutlich gestiegenTrotz niedrigeren Gefördertenzahlen sind die Ausgaben für BAföG-Leistungengestiegen: um 44 % gegenüber 1991 auf zuletzt knapp 2,9 Milliarden Euro im Jahr2020. Ein Grund dafür ist der wachsende Anteil jener Geförderten, die Anspruchauf den maximalen Förderbetrag haben. Machten sie 1991 noch 38 % aus, waren esim vergangenen Jahr 51 %. Im selben Zeitraum stieg der durchschnittlichemonatliche Förderungsbetrag um 104 %: Erhielten BAföG-Empfängerinnen und-Empfänger 1991 noch 273 Euro monatlich, waren es 2020 mit 556 Euro mehr alsdoppelt so viel - ein Höchststand. Die Höhe des Förderbetrags hängt vonverschiedenen Faktoren ab, etwa vom eigenen Einkommen sowie dem der Eltern, der