Jedes dritte Kind unter 6 Jahren wurde 2020 ganztags betreut / Ganztagsbetreuungsquote stieg binnen zehn Jahren von 22 % auf 34 % im Jahr 2020

WIESBADEN (ots) - Mit dem Start des neuen Kita-Jahres verbindet sich für viele

berufstätige Eltern die Hoffnung, Job und Familie nach den teilweise starken

Einschränkungen während der Corona-Pandemie wieder besser zu vereinbaren. Vor

Beginn der Corona-bedingten Schließungen von Betreuungseinrichtungen wurden

Kinder unter 6 Jahren immer häufiger ganztags betreut. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden zum Stichtag 1. März 2020 knapp 1,6

Millionen Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren mehr als 7 Stunden durchgehend

täglich in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter

Kindertagespflege betreut. Die Ganztagsbetreuungsquote, also die ganztags

betreuten Kinder anteilig an allen Kindern dieser Altersgruppe, lag damit bei 34

%. Das war ein deutlicher Anstieg gegenüber 2010, als noch gut jedes fünfte Kind

(22 %) ganztags betreut wurde.



Jedes fünfte Kind unter 3 Jahren wurde 2020 ganztätig betreut





Bei der Ganztagsbetreuungsquote von Kindern zeigen sich jedoch großeUnterschiede mit Blick auf die beiden einzelnen Altersgruppen: WährendKleinkinder seltener ganztätig betreut werden - zuletzt traf dies auf 20 % derunter 3-jährigen Kinder zu - lag die Ganztagsbetreuungsquote bei den 3- bisunter 6-Jährigen bei 48 %.Innerhalb der letzten zehn Jahre hat die Ganztagsbetreuung über alleAltersgruppen hinweg zugenommen: 2010 wurden noch 12 % der unter 3-Jährigensowie 32 % der 3- bis unter 6-Jährigen ganztätig betreut.Ganztagsbetreuungsquote in Thüringen mehr als doppelt so hoch wie bundesweitDer Umfang der Kinderbetreuung in Deutschland gestaltet sich nach wie vorheterogen - dies wird besonders mit Blick auf die Unterschiede zwischen ost- undwestdeutschen Bundesländern deutlich. So hat Thüringen mit 73 % die bundesweithöchste Ganztagsbetreuungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 6 Jahren. InSachsen-Anhalt lag die Quote bei 66 %, in Sachsen bei 65 %. Auch bei derBetreuung der unter 3-Jährigen liegt Thüringen mit einer Ganztagsbetreuungsquotevon 52 % an der Spitze, gefolgt von Sachsen-Anhalt (49 %) undMecklenburg-Vorpommern (46 %).Zum Vergleich: In Baden-Württemberg und in Bayern wurden im Jahr 2020 lediglich11 % der unter 3-Jährigen ganztags betreut. Auch bei den Kindern unter 6 Jahrenwar die Ganztagsbetreuungsquote in Baden-Württemberg (18 %) und Bayern (24 %) amniedrigsten, gefolgt von Niedersachsen (26 %). Ein Grund für die regionalenUnterschiede könnte unter anderem darin liegen, dass die Kosten fürKindertagesbetreuung in den einzelnen Bundesländern und Kommunen unterschiedlichausfallen.Einen Überblick über Ganztagsbetreuung auf regionaler Ebene liefert unsereinteraktive Karte.Methodischer Hinweis:Bei den Ergebnissen zur Ganztagsbetreuungsquote handelt es sich um Kinder inKindertageseinrichtungen sowie in Kindertagespflege, soweit sie nicht zusätzlicheine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen (keineDoppelzählung).Weitere Informationen:Neue Daten zur Kindertagesbetreuung für den Stichtag 01.03.2021 werdenvoraussichtlich Ende September 2021 veröffentlicht.Die vollständige "Zahl der Woche" sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.