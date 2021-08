Berlin (ots/PRNewswire) - - Das Startup der Gründer von SoundCloud und Jimdo

rollt nach erfolgreich abgeschlossener Pilotphase seinen Premium-Abo-Service für

E-Bikes in Berlin aus.



- Dance Mitglieder nutzen die Vorteile eines E-Bikes zur monatlichen Miete, ohne

in den Besitz eines eigenen Fahrrads investieren zu müssen, und profitieren von

einem Reparatur- und Concierge-Service auf Abruf.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Dance One verfügt über einen herausnehmbaren Akku mit 55 Kilometer Reichweite,der unauffällig in den Rahmen integriert ist.Berlin ist die erste Metropole, in der Dance (https://www.dance.co/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=august_launch_21&utm_id=Launch_21) nachmehrmonatiger erfolgreich abgeschlossener Pilotphase seinen Premium-Abo-Servicefür E-Bikes ausrollt und sein erstes E-Bike-Modell Dance One vorstellt. DanceOne wird ab heute an Tausende Mitglieder der Dance Community ausgeliefert, diesich innerhalb der letzten Monate via Warteliste für den Abo-Service angemeldethaben. Ziel von Dance ist es, eine Bewegung zu schaffen, die Städte lebenswertermacht - urbane Räume für Menschen, nicht für Autos. Das Unternehmen wurde 2020von den SoundCloud-Gründern Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung zusammenmit dem Gründer von Jimdo, Christian Springub, gegründet.Teil des Entwicklungsprozesses des Dance One und des Premium-Abo-Services wareine mehrmonatige Pilotphase, in der Hunderte von FahrerInnen in Berlin bereitsZehntausende von Fahrten durchgeführt haben. Durchschnittlich zehn Mal proWoche waren die Mitglieder mit ihrem E-Bike unterwegs. Ein Trend, der sichebenfalls aus der Pilotphase ablesen lässt: Je länger die Mitglieder ihr E-Bikehaben, umso häufiger nutzen sie es auch.Die erste E-Bike-Generation Dance One wurde in Deutschland entwickelt. Esunterstützt FahrerInnen mit einem sanften Schub bei jedem Pedaltritt, was dieFortbewegung im Gegensatz zu einem üblichen Fahrrad schneller und mühelosermacht.Mit seinem Concierge & Repair Service setzt Dance neue Maßstäbe in SachenKundenzentrierung: Kein anderes E-Bike-Abo bietet eine Lieferung vor dieHaustür und Reparaturen vor Ort innerhalb von 24 Stunden.Alle Vorteile von Dance auf einen Blick:- Mieten statt kaufen: Das monatliche Abo bietet Mitgliedern den Besitz einesE-Bikes auf Zeit und ist jederzeit kündbar - eine zeitgemäße und individuelleAlternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Autos im städtischen Raum.- Mühelos unterwegs: Das Dance One kommt mit einem maßgeschneidertenAluminium-Diamantrahmen und einem herausnehmbaren, unauffällig in den Rahmenintegrierten Akku mit einer Reichweite von 55 Kilometern.