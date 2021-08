WatchBox investiert in den unabhängigen Schweizer Uhrenhersteller De Bethune

Neuchâtel und Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) - WatchBox, weltweit führend im

Bereich von Luxusuhren in Sammlerqualität, gibt eine Mehrheitsbeteiligung am

unabhängigen Uhrenhersteller De Bethune bekannt



WatchBox, weltweit führender Anbieter von Luxusuhren in Sammlerqualität, gab

heute die Beteiligung an De Bethune bekannt. Der unabhängige Uhrenhersteller

existiert seit 2002 und wird von seinem Gründer, dem visionären Uhrmachermeister

Denis Flageollet, sowie von CEO Pierre Jacques geführt. WatchBox und De Bethune

bestätigten, dass die Investition vereinbart und unterzeichnet wurde und der

Abschluss in den nächsten Tagen erfolgen wird. Seit seiner Gründung 2017 hat

WatchBox die Arbeit zeitgenössischer Uhrenhersteller und unabhängiger Marken

gestärkt und intensiviert mit dieser Investition sein Engagement im Marktsegment

und kombiniert überzeugend klassisches Uhrmacherhandwerk mit modernen

technischen Verfahren. Das Unternehmen verzeichnet nach wie vor ein

außergewöhnliches Wachstum und wird in der Welt der Sammler und der

Uhrenindustrie hoch geschätzt. Durch diese Investition stehen De Bethune mehr

Mittel für eine starke, stabile Entwicklung im Sinne ihrer Partner und Kunden

unter Beibehaltung der eigenen Kreativitäts- und Qualitätsansprüche zur

Verfügung.



"WatchBox ist ein zuverlässiger Partner und hat De Bethune jahrelang dynamisch

unterstützt", so Denis Flageollet und Pierre Jacques. "Wir bewundern seit langem

den Wunsch und das Bestreben, das Bewusstsein für die Kunst der Uhrmacherei in

der weltweiten Uhrencommunity zu schärfen, und freuen uns, nun einen gemeinsamen

Weg zu beschreiten. Durch die Investition von WatchBox kann De Bethune seine

langfristige Vision verwirklichen und die Uhrmacherkunst weiterbringen und neu

interpretieren."



Um Kontinuität zu gewährleisten, bleiben Pierre Jacques (CEO) und Denis

Flageollet (COO und Uhrmachermeister) in der Geschäftsleitung und führen

weiterhin die Teams in Genf und L'Auberson. Sie werden die erfolgreiche

Produkt-, Vermarktungs- und Kommunikationsstrategie der Marke weiterführen, die

sich die Würdigung der Uhrmachertradition des 18. Jahrhunderts in Verbindung mit

technischer und ästhetischer Innovation auf die Fahnen geschrieben hat.



Über WatchBox



WatchBox ist die weltweit größte Plattform für den Kauf von Luxusuhren in

Sammlerqualität. Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs sind Technologie,

Innovation und unerreichte Erfahrung auf dem internationalen

High-End-Uhrenmarkt. WatchBox bietet eine einzigartige Auswahl von Luxusuhren

zum Kauf an und vereinfacht den Verkauf und Tausch von Uhren durch komfortable



