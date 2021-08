Die Adler Group hebt ihre Prognose für das laufende Jahr an. So will der Immobilienkonzern nun Nettomieterträge zwischen 340 Millionen Euro und 345 Millionen Euro erzielen nach bisher erwarteten 325 Millionen Euro bis 339 Millionen Euro. Für die Funds from Operations stellt die Gesellschaft einen Betrag zwischen 135 Millionen Euro und 140 Millionen Euro in Aussicht und erhöht damit die bisherige Prognose von 127 Millionen Euro bis ...