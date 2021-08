Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Paion Byfavo-Zulassung in Südkorea wird erweitert Paions Vertriebspartner Hana Pharm hat in Südkorea eine Erweiterung der Zulassung des neuen Narosemittels Byfavo (Remimazolam) erreicht. Bisher war das Mittel in dem Land in der 50mg-Variante bereits für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer …