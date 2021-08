Halbjahreszahlen 2021: Kreditbanken bauen ihr Neugeschäft insgesamt aus | Wachstum bei Einkaufsfinanzierungen und Internetkrediten Berlin (ots) - Die auf Finanzierungen spezialisierten Banken haben im ersten Halbjahr 2021 neue Kredite im Wert von 54,8 Milliarden Euro an Unternehmen und Verbraucher vergeben. Damit haben sie das erste Halbjahr des Vorjahres um 3,5 Prozent übertroffen. Ein starkes Wachstum zeigte sich in der Einkaufsfinanzierung, mit der Händler ihren Warenbestand vorfinanzieren. Dieses Geschäftsfeld macht mit einem Volumen von 25,0 Milliarden Euro nahezu die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus und ist im Vorjahresvergleich um 16,4 Prozent gewachsen. "Das Wachstum in der Einkaufsfinanzierung ist ein Signal der wirtschaftlichen Erholung", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes. Im Jahr 2020 war dieses Geschäftsfeld pandemiebedingt um 14,0 Prozent eingebrochen.



Konsum- und Investitionsfinanzierung noch unter Vorjahr