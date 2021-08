Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg veräußert Softwaretochter Docufy GmbH an Elvaston Capital Management

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im Rahmen ihrer Fokussierung auf Kernaktivitäten und avisierten Portfolioanpassungen ihre Tochtergesellschaft Docufy GmbH, Bamberg, an die Beteiligungsgesellschaft Elvaston Capital Management GmbH, Berlin, verkauft. Docufy ist mit 120 Mitarbeitern ein in Deutschland führender Premiumanbieter von professionellen Softwarelösungen zum Management von Produktinformationen und Produktwissen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und wird taggleich vollzogen. Heidelberg erwartet durch die Veräußerung einen außerordentlichen Ertrag/Abgangsgewinn in Höhe von mehr als 20 Mio. Euro.Da insgesamt höhere Erträge aus dem Asset Management erwartet werden, als zu Beginn des Geschäftsjahres 2021/22 absehbar war, geht das Unternehmen nunmehr davon aus, dass die Bandbreite für die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr bei 7―7,5 % liegen wird (bisher: 6―7 %).Kontakt:Heidelberger Druckmaschinen AGCorporate Public RelationsThomas FichtlTel: +49 (0)6222 82-67123Fax: +49 (0)6222 82-67129E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.comInvestor RelationsRobin KarppTel: +49 (0)6222 82-67120Fax: +49 (0)6222 82-99 67120E-Mail: robin.karpp@heidelberg.comDiese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.