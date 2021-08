Essen: Mietvertrag über 3.000 m2

mit dem Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (MDS) in Essen um fünf weitere Jahre verlängert. Trotz Homeofficediskussion bestätigt sich wieder einmal: Aktive Vermietungspolitik trägt Früchte – bei den richtigen Lagen und Immobilieninstandhaltung. Hier handelt es sich um einen 1996 erbauten Bürokomplex in der Theodor-Althoff-Straße 39-47 im Teilmarkt Bredeney im Essener Süden. Und er umfasst eine Grundstücksfläche von 36.000 m2 und verfügt über eine Gesamtmietfläche von insgesamt 45.500 m². Erst im vergangenen Jahr konnte die DEMIRE rund 7.000 m2 im gleichen Bürogebäude langfristig an „Die Autobahn GmbH des Bundes“ vermieten. Die DEMIRE hat die ehemalige 2019 erworben und verringert seither durch aktives Assetmanagement kontinuierlich die Leerstandsquote.

Adler Group: Aktie interessant? Prognose hoch. Liegt nicht nur am Ende des Berliner Mietendeckels, sondern vielmehr am erfolgreichen Zusammenspiel der neuen Gruppe.

fashionette mit Zahlen. Nach der Prognosereduzierung. Story „läuft weiter“.

Attraktive Ausschüttungspolitik sollte sich fortsetzen

So wurde die Ausschüttung von einer Dividende von 0,62 EUR für 2020 durch die Mehrheitsaktionäre „gefördert“. Am 04.03.2021 wiesen Apollo (ein Fonds: AEPF III 15 S.à r.l.), die rund 58,6 %, an der DEMIRE hält, und die Wecken-Gruppe, rund 32,1%, in einem Schreiben an die Geselslchaft darauf hin, „eine substantille Ausschüttung“ für 2020 zu erwarten. Was natürlich für die Organe der Geselslchaft schon fast einer Weisung gleichkam. Diese Politik der Hauptaktionäre sollte sich wohl weiterhin fortsetzen, so dass hier dauerhaft für Aktionäre eine attraktive Dvidendenrendite möglich scheint.