Leadership und Wettbewerbsvorteile überzeugen Auto-Holding Dresden und AVP Autoland Für TECHNO Neugesellschafter steht 2021 der Bereich Elektromobilität verstärkt im Fokus

DGAP-Media / 31.08.2021 / 11:00



Auto-Holding Dresden GmbH & AVP Autoland GmbH



Hamburg, 31. August 2021 Ausgefeilte Prozesse und ausgeprägte Kundenorientierung sowohl on- wie auch offline: So lautet die Agenda von TECHNO Geschäftsführer Georg Wallus, mit der er Deutschlands größte Autohaus-Kooperation in die Zukunft führen will. "Das Jahr 2021 ist herausfordernd. Die eigene Größe, die eigene Vernetzung und der Faktor ›Gruppe‹ helfen uns dabei, entscheidende Synergien für alle Gesellschafter auf- und auszubauen sowie strategisch nutzbar zu machen," so Georg Wallus im Rahmen des Abschlusses zweier neuer Gesellschafterverträge mit der AVP Autoland GmbH aus Plattling sowie der Auto-Holding Dresden GmbH. Beide Neu-Partner profitieren seit Mitte dieses Jahres von den vielfältigen Einkaufsvorteilen und Branchenlösungen der größten Autohaus-Kooperation Deutschlands. Gleichzeitig baut TECHNO in Zeiten der Digitalisierung, des Direktvertriebs und dem wachsenden Bereich rund um die Elektromobilität ihre strategische Positionierung weiter aus. "Das TECHNO Kerngeschäft - ergänzt um digitale Konzepte, vielfältige Themen rund um das wachsende Geschäftsfeld der Elektromobilität sowie damit einhergehende Planungsberatung haben uns überzeugt," so Geschäftsführer Franz Xaver Hirtreiter jr.. Gerade in Zeiten der Umstellung auf die E-Mobilität bestimme dies nicht nur die Diskussionen rund um Vertragsbeziehungen zwischen Händlern und Herstellern, sondern auch das Denken im Management und stärke somit auch entscheidend die Position aller TECHNO Gesellschafter. Auch Thomas Steinbach, Geschäftsführer der Auto-Holding Dresden GmbH, sieht in der neuen Verbundgruppen-Partnerschaft großes Potential: "TECHNO ist die erste Wahl für Gesellschafter, wenn es um die Optimierung bestehender Prozesse und die Neuentwicklung praxisorientierter Lösungen geht - egal ob digital oder analog, egal ob im Bereich B2B, C2B oder B2C."

Seit Juni ist TECHNO auch für die Autohandelsgruppe AVP Autoland, einer der großen Händler der VW-Konzernmarken, die verlässliche Größe. "Wir sehen uns als neuer Partner von TECHNO für die zukünftigen Herausforderungen in der Automobilbranche wesentlich besser aufgestellt, denn wir befinden uns für uns mitten in einem Transformations-Prozeß, bei dem wir unser Markenportfolio weiter ausbauen und unsere neue Elektromobilitäts-Marke "AVP E-Mobility" verstärkt in den Fokus rücken", so Geschäftsführer Franz Xaver Hirtreiter jr.. Die Autohandelsgruppe AVP Autoland beschäftigt heute rund 800 Mitarbeiter an 16 Standorten in Ostbayern und erwirtschaftete bei einem Absatz von knapp 11.000 Fahrzeugen in 2020 einen Umsatz von 420 Millionen Euro. TECHNO Geschäftsführer Georg Wallus hob bei der Vertragsunterzeichnung hervor, dass die Partnerschaft mit AVP Autoland ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Zukunft sei, und daß gerade das bundesweite TECHNO Gesellschafter-Netzwerk bei der Findung und Aufklärung in allen Belangen rund um die Elektromobilität entscheidend unterstützen kann. Zukünftig müsse es wieder verstärkt darum gehen, Menschen - egal ob Kunden oder Partner im Automobilhandel - in der Digital-Ära stärker zu bewegen. Gründe gäbe es daher genug, warum AVP mit ihren Autohäusern nun zu jener Gruppe Autohäuser zählt und die daher in der Kooperation mit den weiteren über 150 TECHNO Gesellschaftern vielfältige Potentiale sieht. Franz Xaver Hirtreiter jr.: "Weiteres Wachstum ist für AVP Autoland aufgrund der Markt- und Wettbewerbsbedingungen unabdingbar. Die Autohaus-Kooperation TECHNO verfügt über ein breites Portfolio an digitalen Lösungen, die uns zukünftig dabei unterstützen, uns im Markt abzugrenzen und mittel- und langfristig noch besser durchzusetzen."