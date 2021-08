Capvis setzt ein Continuation-Vehikel mit einem Volumen von EUR 230 Millionen auf -Committed Advisors und Eurazeo agierten dabei als Co-Leads

Capvis AG ("Capvis"), ein führender Private-Equity-Investor mit Schwerpunkt auf mittelständische Unternehmen, hat gemeinsam mit Committed Advisors SAS ("Committed Advisors") und Eurazeo IM ("Eurazeo") eine Transaktion im Wert von EUR 230 Millionen zur Auflage eines Continuation-Vehikels abgeschlossen.

Das Continuation-Vehikel ermöglicht den Bestandsinvestoren des Capvis III-Fonds (Capvis Equity III L.P. und Capvis III Limmat L.P.) die Wahl zwischen voller Liquidität und einer teilweisen oder vollständigen Reinvestition in das neue Vehikel, welches die Gesellschaftsanteile an drei Unternehmen, namentlich hessnatur, arena und Kaffee Partner halten wird. Mit dem Continuation-Vehikel stehen den drei Portfoliogesellschaften zusätzliche Finanzmittel zur weiteren Expansion zur Verfügung.



hessnatur ist Deutschlands führendes Eco-Fashion-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und einem schnell wachsenden E-Commerce-Geschäft. arena ist ein weltweiter Hersteller von Schwimmbekleidung und Schwimm-Ausrüstung für Wettkampf und Freizeit. Kaffee Partner ist Marktführer im Vertrieb von Kaffeemaschinen und -automaten sowie von Wasserspendern in der DACH-Region.



"Die hervorragende Qualität der Unternehmen, eine positive Bewertung der Perspektiven im Konsumgütersektor sowie die attraktive Transaktionsstruktur bildeten die Grundlage für eine starke Nachfrage bei unseren Investoren", fasst Daniel Flaig, Managing Partner von Capvis, die erfolgreiche Transaktion zusammen.

"Wir freuen uns, dass wir zu einer Lösung für die Capvis III Investoren, die eine Liquidität bevorzugen, beitragen konnten und begrüssen auch den hohen Anteil an Investoren, die bereit sind, in das Continuation-Vehikel zu reinvestieren und damit weiterhin an diesem attraktiven Portfolio beteiligt zu bleiben", erklärt Guillaume Valdant, Managing Partner bei Committed Advisors.