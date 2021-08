ROY Asset Holding SE: ROY Asset Holding SE baut Führungsmannschaft um

Damit besteht das neue Führungsgremium aus Surasak Lelalertsuphakun (CEO), Siu Fung Siegfried Lee (CFO) und Suriya Toaramrut (COO). Mit ihren umfangreichen Erfahrungen bilden die Mitglieder einer erfolgreichen Thai Familie ein schlagkräftiges Management-Team:

Surasak Lelalertsuphakun (37) besuchte das Epsom College und schloss die London City University mit einem Master Automotive Engineering ab. 2006 fing er bei ROY an und absolvierte intensive Trainingsprogramme in allen Produktionsabteilungen der Produktionsstätte von ROY in Beijing. 2007 und 2008 arbeitete Herr Lelalertsuphakun als Projektmanager für ROY und war verantwortlich für Investor Relations, Kundenbeziehungsmanagement, die Steuerung der Logistik und die Entwicklung eines Franchise-Netzwerks in China. Von 2008 bis 2010 sammelte er zusätzlich Berufserfahrung als Vertriebsmanager und Ingenieur bei der Vanson Electronics Co. Ltd. in Hong Kong. 2010 fing er bei der Lion Legend Holding Ltd. als Vice President und Director of Research and Development an. Er war dort verantwortlich für Investor Relations, die tägliche Steuerung der Produktionslinien, das Kundenbeziehungsmanagement sowie für Produktentwicklung und -Design. Nach dem erfolgreichen Börsengang der ROY Ceramics SE an der Frankfurter Börse im April 2015, trat er der Lee's Pharmaceutical Holding Ltd. als Executive Assistant to Chairman bei und arbeitet dort als Manager.