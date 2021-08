Neuer Ford E-Transit feiert öffentliches Europa-Debüt auf der Nutzfahrzeugshow in Birmingham (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Köln (ots) -- Das Null-Emissions-Nutzfahrzeug entwickelt 198 kW (269 PS) und ein Drehmomentvon 430 Newtonmetern, die kombinierte WLTP-Reichweite beträgt bis zu 317Kilometer- Der E-Transit führt das neue Kommunikations- und Informationssystem SYNC 4inklusive cloudbasierter Konnektivität in die europäische Nutzfahrzeug-Palettevon Ford ein- Auf der Messe in Birmingham zeigt Ford außerdem moderne Services zurBetriebszeit-Optimierung von Nutzfahrzeugen - maßgeschneidert für dieBedürfnisse von Flotten und GewerbekundenDer neue voll-elektrische Ford E-Transit feiert auf der Nutzfahrzeugshow inBirmingham/Großbritannien seine öffentliche Europa-Premiere. Das erstebatterie-elektrische Nutzfahrzeug von Ford verbindet ein Höchstmaß anProduktivität mit innovativer Technologie - dazu zählen fortschrittlicheFahrer-Assistenzsysteme und das hochmoderne Kommunikations- undEntertainmentsystem SYNC 4 inklusive cloudbasierter Konnektivität. Der neueE-Transit wird im Laufe des vierten Quartals bestellbar sein, die erstenFahrzeuge werden im Frühjahr 2022 an die Kunden ausgeliefert. Die Verkaufspreisewerden rechtzeitig bekanntgegeben. Ford präsentiert auf seinem Messestanddarüber hinaus den kostenlos verfügbaren FORDLiive-Dienst zurBetriebszeit-Optimierung von vernetzten Ford-Nutzfahrzeugen, die mit einemFordPass Connect-Modem ausgestattet sind. In Birmingham können Messebesucheraußerdem mehr über Ford Service Pro erfahren. Es handelt sich handelt um eineDienstleistungsangebot für Händler, damit diese ihre Nutzfahrzeugkunden nochbesser unterstützen können, beispielsweise durch das Hinzuziehen vonFord-Experten, um komplexe Fahrzeugprobleme zu diagnostizieren und effektiveLösungen zu erarbeiten, was Zeit und Kosten spart.Die diesjährige Commercial Vehicle Show in Birmingham/Großbritannien öffnet ihreTore am heutigen Dienstag, 31. August, und findet bis einschließlich Donnerstag,2. September, statt.Der neue Ford E-TransitDer E-Transit, die erste voll-elektrische Version des weltweiten Bestsellers imSegment der leichten Nutzfahrzeuge, bietet ein uneingeschränktes Ladevolumen undseine kombinierte Reichweite beträgt gemäß WLTP-Fahrzyklus voraussichtlich biszu 317 Kilometer*. Gespeist von einer 67 kWh-Batterie mobilisiert derElektromotor des E-Transit eine Leistung von 198 kW (269 PS) sowie einDrehmoment von 430 Newtonmetern. Zudem verwandelt die bordeigeneEnergieversorgung den E-Transit in eine mobile 2,3 kWh-Stromquelle, um Kundenbei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und beim Aufladen von Geräten zum