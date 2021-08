BERLIN (dpa-AFX) - Von einem bundesweiten Mietendeckel könnten nach einer Studie im Auftrag der Linksfraktion und der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Million Haushalte in Dutzenden deutschen Großstädten profitieren. "Um das gleiche Ziel zu erreichen, wären staatliche Mietzuschüsse, etwa durch Wohngeld, in Höhe von fünf Milliarden Euro pro Jahr nötig", sagte die wohnungspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Caren Lay am Dienstag.

Der Stadtsoziologe Andrej Holm von der Berliner Humboldt-Universität und der Fachanwalt für Mietrecht, Benjamin Raabe, haben für die Studie die Mieten in 42 Großstädten untersucht. Die Bestandsmieten sind demnach in den Jahren 2013 bis 2018 doppelt so schnell gestiegen wie die allgemeine Preisentwicklung. Die Mieten bei Neu- oder Wiedervermietung seien sogar fünfmal so schnell gestiegen.