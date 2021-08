Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEX-MONITOR Stellantis im EuroStoxx 50 und Deutsche Post im Stoxx 50 erwartet Die Fusion von Fiat Chrysler und PSA am Anfang des Jahres dürfte in Kürze von der Aufnahme des so entstandenen Autokonzerns Stellantis in den EuroStoxx 50 gekrönt werden. Zudem klopft mit der spanischen Großbank BBVA eine alte Bekannte an die Tür …