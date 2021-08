Heidelberger Druck trennt sich von ihrer Tochtergesellschaft Docufy GmbH aus Bamberg, die an die Beteiligungsgesellschaft Elvaston Capital Management GmbH aus Berlin verkauft wird. „Ein entsprechender Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und wird taggleich vollzogen“, so Heidelberger Druck, die aus dem Verkauf einen außerordentlichen Gewinn in Höhe von 20 Millionen Euro erzielt.„Docufy ist mit 120 Mitarbeitern ein in ...