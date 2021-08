Investitionsmöglichkeiten in der Krise mit Exporo

Crowdinvesting in Immobilien als risikoarme Möglichkeit der Vermögensvermehrung

Investieren mag stets gut überlegt sein, doch vor allem in einer Krisenzeit sollte gewinnbringend mit dem Ziel einer hohen Ausschüttung angelegt werden, um jegliches Risiko eines Totalverlusts zu minimieren. Ziel ist es in jedem Fall eine möglichst hohe Verzinsung zu generieren. Hierzu eignet sich besonders die Methodik des Crowdinvestings, die es auch Anlegern mit geringen Finanzierungsbeiträgen erlaubt, in Immobilienprojekte zu investieren und somit mit geringen Risiken hohe Renditen zu erzielen, um ihr Kapital langfristig zu steigern und schlussendlich einem Totalverlust zu entgehen. Als zielführend erweist sich hierbei besonders die Investitionsstrategie von Exporo, die verschiedene, wesentliche Parameter in den Blickwinkel nimmt und Anlegern einzigartige Vorteile bietet.

Bild: Investitionen und Projekte müssen gut geplant werden. Bildquelle: stevepb / pixabay.com

Crowdinvesting mit Exporo: Was bedeutet das eigentlich?

Crowdinvesting bezeichnet ein Projekt, bei dem mehrere Anleger über eine Plattform gemeinsam in Bestandsimmobilien investieren. Jeder zahlt einen Geldbetrag ein, sodass eine hohe Summe entsteht, die zur Finanzierung herangezogen wird. Es ähnelt der Form eines Darlehens vieler Anleger. Crowdinvesting ermöglicht folglich in Immobilienprojekte mit hohen Zinsen einzusteigen, die sonst kapitalstarken Investoren vorbehalten sind. Die Renditen sind aufgrund der investierten Summe ertragreicher, als dies bei kleineren Investitionsprojekten der Fall ist.

Darüber hinaus birgt Crowdinvesting einen wesentlichen Vorteil: Die Investition kleiner Geldbeträge in verschiedene Projekte, führt zu einer höheren Diversität und schlussendlich einem geringeren Risiko, einen Totalverlust zu erfahren.

Vorteile von Immobilieninvestments

Besonders in Krisenzeiten zeichnen sich Bestandsimmobilien als sichere Investments aus. Während Investitionen in Aktien nicht selten in einer Wertminderung oder gar einem Totalverlust enden, besteht bei Immobilien ein weitaus geringeres Risiko, da hinter diesen materielles Kapital steht. Selbstverständlich besitzen auch Unternehmen einen materiellen Anteil, dennoch ist meist der immaterielle Unternehmenswert eine wesentliche Größe in der Bilanz. Bestandsimmobilien hingegen werden bewertet aufgrund ihrer Lage, ihrer Qualität, ihre Größe und vielen weiteren Faktoren, die beispielsweise durch negative Schlagzeilen keinerlei negativen Wertveränderungen ausgesetzt sind.