Nach Ausbruch über die Jahreshochs aus Mitte 2017 sowie dem Kursniveau von 120,83 Euro hat sich die Siemens-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial an das projizierte Kursziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Marke von 146,67 Euro erarbeitet. Dieses Ziel hat die Aktie bravourös zu Beginn dieses Jahres abgearbeitet und ist anschließend in eine dreiwellige Konsolidierung mit Abschlägen zurück auf den EMA 50 übergegangen. Diese Konsolidierung nähert sich aufgrund der stetigen Kursgewinne allem Anschein nun dem Ende zu und bietet bei einer erfolgreichen Auflösung hervorragende Handelschancen.

Aktie drückt nach oben

Um von greifbaren Signalen in Richtung 151,85 und darüber an das nächsthöhere Ziel am 161,8 % Fibo bei 162,63 Euro zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Kurssprung mindestens über die aktuellen Jahreshochs von 145,96 Euro gelingen. Dann könnte beispielsweise ein Investment auf Sicht der nächsten Monate über das mit einem fest integrierten Hebel von 4,0 Faktor Zertifikat Long auf Siemens WKN MC46LY gestartet werden. Solange der aktuelle Abwärtstrend jedoch besteht, sind latente Rückfallrisiken zurück auf 137,16 und darunter auf 135,34 Euro allgegenwärtig. In eine sichtlich schwierigere Lage würde sich die Siemens-Aktie allerdings erst unterhalb von 120,00 Euro hineinmanövrieren.