Oberndorf am Neckar (ots) - Das Bild ging um die Welt. Es zeigte Angehörige des

Kommandos Spezialkräfte (KSK) gemeinsam mit einer deutschen Familie, die von den

Soldaten vor den Taliban an den Flughafen in Kabul gerettet werden konnte.

Ausgerüstet waren die KSK-Mitglieder unter anderem mit der MP7 und dem G95k,

beide von Heckler & Koch. Auch die in Kabul eingesetzten Fallschirmjäger der

Bundeswehr, die U.S. Marines, die amerikanischen Heeressoldaten und die

britischen Kräfte vertrauten bei der Evakuierungsmission auf Waffen aus

Oberndorf.



"Die Ereignisse in Kabul haben gezeigt, dass Heckler & Koch als Ausrüster der

Sicherheitskräfte ein unverzichtbarer Baustein der Sicherheitsarchitektur

Deutschlands und der NATO ist." Dies ist eine der Botschaften des

Vorstandsvorsitzenden Dr.-Ing. Jens Bodo Koch auf der heutigen Hauptversammlung

der H&K AG (virtuell). Eine weitere Botschaft lautet: "Heckler & Koch ist wieder

ein krisenfestes, resilientes und erfolgreiches Unternehmen."









Trotz Corona-bedingter schwieriger Umstände hat das Unternehmen 2020 das beste

Geschäftsjahr seit langen erzielt und liegt auch in diesem Jahr voll auf Kurs.

In Zahlen liest sich der Erfolg so: Der Umsatz 2020 stieg um rund 15 Prozent auf

275 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) lag bei 49,9 Millionen Euro und damit um gut 60 Prozent

höher als im Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern betrug 13,5 Millionen Euro. So

geht es auch in diesem Jahr weiter. Im ersten Halbjahr 2021 konnte Heckler &

Koch bei einem Umsatz in Höhe von 143,5 Millionen Euro - gut vier Millionen mehr

als im Vergleichszeitraum 2020 - einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 11,5

Millionen Euro erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr (7,6 Mio. Euro) ist das eine

Steigerung um 50 Prozent.



Die Aussichten sind gut, dass Heckler & Koch seinen Erfolgskurs in den kommenden

Jahren verstetigen kann. Dafür gibt es sechs Gründe.



Sechs Gründe für nachhaltigen Erfolg



Erstens hat das Unternehmen seine Produktion umfangreich modernisiert und diesen

Prozess weitgehend abgeschlossen. Zwischen Mitte 2019 und Mitte 2021 investierte

Heckler & Koch 28 Millionen Euro in neue Maschinen und Infrastruktur.



Zweitens wird Heckler & Koch sein Dienstleistungsangebot ausbauen. Ein Beispiel

hierfür sind Upgrade-Programme. Derzeit lassen die britischen Streitkräfte ihr

Sturmgewehr SA80 von Heckler & Koch modernisieren. Auch bei der Bundeswehr sieht

die Unternehmensführung in diesem Segment erhebliches Potenzial, etwa beim G36

für die Reserve.



Drittens hat der Vorstand den Sanierungstarifvertrag in Abstimmung mit den

Drittens hat der Vorstand den Sanierungstarifvertrag in Abstimmung mit den
Tarifparteien im Juli nicht verlängert. Die unbezahlten Überstunden entfallen.



