Luftfahrt, Lebensmittel und Logistik sind Shitstorm-Magneten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- "Krisen-Landkarte der PR" zeigt, in welchen Branchen das Risiko fürKommunikationskrisen am größten istWenn der eigene Firmenname plötzlich in den Sozialen Medien trendet, ist das fürLuftfahrt-Unternehmen meist eine schlechte Nachricht. Denn mehr als in jederanderen Branche bedeutet es für sie in der Regel: Im Social Web zieht gerade einkräftiger Shitstorm auf sie zu. Deutlich entspannter können sich hingegenUnternehmen aus dem Bereich Freizeit, Sport & Hobbies in so einer Situationgeben. Denn wie in keiner anderen Branche sind viele Likes, Shares undKommentare für sie vor allem ein Zeichen für öffentliche Begeisterungsstürme.Das zeigt die "Krisen-Landkarte der PR", für die das IMWF Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung die öffentliche Online-Diskussion über27.000 Marken und Unternehmen aus mehr als 200 Branchen im Juli 2021 mit Hilfeeiner KI-basierten Social-Listening-Analyse im Hinblick Viralität und Tonalitätausgewertet hat.Um zu identifizieren, welche Branchen aktuell besonders anfällig fürKommunikationskrisen sind, hat das IMWF Erwähnungen der untersuchten Marken undUnternehmen in 438 Millionen deutschen und deutschsprachigen, öffentlichenInternet-Quellen inklusive redaktioneller Angebote und Social Media erfasst. DieFundstellen wurden anschließend mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenzeiner Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negativeTonalität unterzogen. Außerdem wurde verzeichnet, wie oft diese Beiträgegeliked, geteilt und kommentiert wurden, um so ihre Viralität zu bestimmen.Krisen-Landkarte: Viel Leerstand in den besten LagenDie Dimensionen Tonalität und Viralität teilen die Krisen-Landkarte der PR invier Quadranten. Die sozusagen "beste Wohnlage" auf der Karte ist das Viertelder "begeisternden Branchen": Positive Erwähnungen ihrer Unternehmen überwiegendie negativen und weisen gleichzeitig eine hohe Viralität auf. NebenSpitzenreiter Freizeit, Sport & Hobbies finden sich in diesem begehrten Viertelauch der Kraftfahrzeug-Markt, der Dienstleistungs-Sektor sowie - näher an denMittellinien - Industrie und Handel. In direkter Nachbarschaft liegt das Gebietder "akzeptierten Branchen", die zwar ebenfalls überwiegend positiv erwähntwerden, dabei aber kaum Reaktionen und Interaktionen auslösen. Es ist zur Zeitallerdings unbewohnt, da dies akutell auf keine Branche zutrifft.Großes Gedrängel im gefährlichsten GebietDie Lagen "on the wrong side of the tracks" finden sich auf der Krisen-Landkarteder PR südlich des Tonalitäts-Äquators und sind im Vergleich zu den erstenbeiden Quadranten geradezu überfüllt. Hersteller medizinischer Hilfsmittel, die