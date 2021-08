GK Software: Starkes Neukundengeschäft

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um fast 15 Prozent auf 64,4 Mio. Euro gesteigert, während das EBIT auf 11,8 Mio. Euro fast versechsfacht werden konnte. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die EBIT-Marge, bereinigt um den positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf der AWEK microdata in Höhe von 2,75 Mio. Euro, 14 Prozent erreicht. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum sei eine Marge von 3,5 Prozent erzielt worden. Der Umsatzanstieg wiederum liege über den Erwartungen des Analystenteams und sei sowohl auf das Neu- als auch auf das Bestandskundengeschäft zurückzuführen. Demnach hebe EQUI.TS die Schätzungen für 2021 an, bleibe auf Grund der fortbestehenden pandemiebedingten Unsicherheit dabei aber vorsichtig.

Nach Darstellung der Analysten plane das Unternehmen im Rahmen der Mittelfristprognose mit einem Umsatzkorridor von 160 bis 175 Mio. Euro im Jahr 2023. Dies entspreche einem durchschnittlichen, organischen Wachstum von 10,8 bis 14,2 Prozent jährlich. Die Ziel-EBIT-Marge, die schon vor 2023 erreicht werden könne, liege bei 15 Prozent. Dabei verändere die Veräußerung der AWEK microdata die Mittelfristplanung nicht. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 194,00 Euro (zuvor: 164,50 Euro) an und bestätigen das Rating „Kaufen“.



Rating: Kauf

Analyst: Daniel Großjohann

Kursziel: 194,00