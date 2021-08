Wie spannend die aktuelle Situation unter technischen Aspekten ist, verdeutlicht ein Blick auf den unteren 5-Jahres-Chart.

Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle ist bereits einige Wochen her. Seitdem hat sich viel getan.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Baumwolle vom 20.05. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit dehnte sich die damals thematisierte Erholung zunächst weiter aus. Baumwolle versuchte sich noch mehrere Male, oberhalb von 0,90 US-Dollar zu etablieren, blieb letztendlich mit diesem Unterfangen aber erfolglos. Allerdings verstand es der Preis zuletzt auch, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Rücksetzer blieben auf 0,80 US-Dollar begrenzt. Der Markt befindet sich unserer Einschätzung nach am Scheideweg. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – Baumwolle muss über den Bereich 0,94 US-Dollar (Februar-Hoch), um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren und darf auf der Unterseite nicht unter die 0,78 US-Dollar (letztes Bewegungstief), idealerweise nicht unter die 0,80 US-Dollar, rutschen, um hier nicht doch noch in die Bredouille zu geraten.[…]“

Wie spannend die aktuelle Situation unter technischen Aspekten ist, verdeutlicht ein Blick auf den unteren 5-Jahres-Chart.

Baumwolle brach im vergangenen Monat aus der Dreiecksformation (rot dargestellt) aus, die das Handelsgeschehen während der seit Februar andauernden Korrekturphase dominierte. Mit dem Ausbruch über die 0,90 US-Dollar gelang zudem ein weiterer wichtiger Teilerfolg. Momentum baute sich auf. Aktuell attackiert Baumwolle mit Vehemenz den markanten Widerstandsbereich um 0,94 / 0,95 US-Dollar bzw. konnte bereits leicht darüber setzen. Damit sich der Ausbruch über die Zone 0,94 / 0,95 US-Dollar manifestiert, muss Baumwolle den Druck auf der Oberseite hochhalten. Jeder Tag oberhalb von 0,95 US-Dollar ist vor diesem Hintergrund ein guter Tag. Rücksetzer bleiben nun idealweise auf 0,90 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für August, der vor einigen Tagen vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlicht wurde, im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle neutral bis leicht positiv aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 einen weiteren leichten Rückgang der Lagerendbestände für Baumwolle auf 87,23 Mio. Ballen vor. Im vorherigen Juli-Report ging man noch für das Erntejahr 2021 / 2022 von Lagerendbeständen in Höhe von 87,74 Mio. Ballen aus.