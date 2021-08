Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement derEnergiewende - und eine riesige Chance für eine an Klimaschutz, Innovation undNachhaltigkeit orientierte Industrie und Gesellschaft. Der mit erneuerbarerEnergie erzeugte Wasserstoff steht im Fokus der Innovationsplattform The smarterE Europe Restart 2021 und der ees Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober aufder Messe München. Das während der Messe stattfindende "The smarter E - GreenHydrogen Forum" ist ein Schaufenster für Branchenvertreter der gesamtenWertschöpfungskette. Außerdem treffen sich Unternehmer, die Wasserstoff,Brennstoffzellen, Elektrolyse und Power-to-Gas in die Märkte bringen wollen, imAusstellungsbereich "Green Hydrogen Forum & Expo" in Halle B6.Die Produktion von grünem Wasserstoff als Katalysator für ein klimaneutrales undinternational wettbewerbsfähiges Europa treibt den Ausbau von Photovoltaik- undWindkraftanlagen voran. Das Potenzial ist riesig: Mit grünem Wasserstoff lassensich Anwendungen in der Industrie, bei Schiffs-, Schwer- und Flugverkehrdekarbonisieren, die nicht direkt elektrifiziert werden können. "Die Kombinationaus erneuerbarer Energie und Wasserstoff könnte bald das neue Traumpaar derEnergiewende werden", sagt Werner Diwald, Vorstandsvorsitzender des DeutschenWasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbandes DWV.Europäische Allianz für sauberen WasserstoffDas hat auch die Europäische Union erkannt: Mit ihrer Wasserstoffstrategie willsie in den kommenden drei Jahrzehnten mindestens 470 Milliarden Euro in dievorzugsweise erneuerbare Wasserstofferzeugung investieren, davon 340 MilliardenEuro in Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Bis 2030 sollenProduktionskapazitäten mit einer Leistung von 80 Gigawatt (GW) für grünenWasserstoff in der EU geschaffen werden. Dafür hat die EU die EuropäischeAllianz für sauberen Wasserstoff (ECH2A) gegründet, der sich mehr als 1.460Firmen, Organisationen und Ministerien angeschlossen haben. Die Mitgliederplanen und realisieren Projekte, die einer Wasserstoff-Erzeugungskapazität von8,97 Millionen Tonnen im Jahr 2030 entsprechen, davon 84 Prozent Elektrolyseure(aus erneuerbarem Strom), 15 Prozent Methanisierungsanlagen sowie ein ProzentAnlagen zur Wasserstofferzeugung aus biogenen Stoffen. 239 Projekte sindWasserstoff-Industrieanwendungen, 379 Projekte betreffen den Transport, 191 denEnergie- und 89 den Gebäudesektor.Transport per PipelinesAuf die große Dynamik bei den Wasserstoff-Investitionen und das hohe Potenzialhat auch Jorgo Chatzimarkakis, Generalsekretär des europäischen Fachverbandes