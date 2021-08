Blackhawk Growth schließt Investment in das psychedelische und Wellness-Unternehmen MindBio Therapeutics ab

MindBio Therapeutics ist ein nicht-börsennotiertes Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln in der klinischen Phase, das Pionierarbeit in der Erforschung der Mikrodosierung psychedelischer Substanzen leistet und neue Therapien zur Behandlung einer Reihe von schwächenden Gesundheitszuständen wie Depressionen, Angstzuständen, chronischen Schmerzen, kognitiven Beeinträchtigungen und Posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) entwickelt.

In der weltweit ersten klinischen Studie dieser Art hat MindBio Therapeutics an der Universität von Auckland in Neuseeland mit klinischen Versuchen der Phase 1 begonnen, bei denen LSD in Mikrodosierung an 80 Patienten verabreicht wird. Die Studie erhielt die behördliche Genehmigung und staatliche Finanzierung für die Einfuhr von LSD, die Laborarbeit mit der Droge und die Genehmigung für die Teilnehmer, denen das Medikament verschrieben wird und die es dann zu Hause wie jedes andere Medikament einnehmen.

Außerdem wurden klinische Versuche der Phase 2 genehmigt, bei denen LSD in Mikrodosierung an Krebspatienten im Spätstadium verabreicht wird, die am Ende ihres Lebens starke Schmerzen haben.

MindBio Therapeutics leistet auch Pionierarbeit bei der Entwicklung von Formulierungen in Mikrodosen und einer Reihe von Technologien sowie Anwendungen der künstlichen Intelligenz, um die sichere Dosierung, Verwendung und Verabreichung von psychedelischen Arzneimitteln in der Bevölkerung zu gewährleisten. Erste Anzeichen zeigen, dass LSD in Mikrodosen gut vertragen wird und ein geringeres Nebenwirkungsprofil aufweist als die derzeit verschriebenen Antidepressiva.