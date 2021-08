Ölpreise bleiben unter Druck

Anzeige

London 31.08.2021 - Brent- und WTI-Rohöl zeigen sich am Dienstag erneut leichter. Die Notierungen liegen unter Druck, da sich die Investoren vor dem morgigen Treffen der OPEC+ Staaten zurückhalten.



Die Lage an den Ölmärkten bleibt auch weiterhin komplex. Die Förderung in den USA und in den OPEC+ Staaten liegt weit unter dem vorpandemischen Niveau. Über Monate hat das geringe Preisniveau die Produzenten abgehalten, die Förderung deutlich zu steigern. Nun, da die Notierungen sich deutlich erholt haben und die Nachfrage klettert, wird die Produktion nur langsam gesteigert.