Mit dem Solactive Smart Crypto Indexzertifikat können Anleger in Top-Kryptos und -Krypto-Aktien investieren. Im wallstreet:online-Interview erklärt Thomas Rappold, der „Warren Buffett für Tech“, die Strategie dahinter.

Thomas Rappold: Sehr gute Frage! Dabei hatte ich weniger die kurzfristige Spekulation oder den Hype im Blick, sondern die langfristige Bedeutung der Crypto-Welt. Korrekt geht es dabei auch nicht um die Kurzform „Crypto“, sondern es geht, wie der vollständige Name des Indexzertifikats sagt, um die „Crypto Economy“. Dahinter verbirgt sich die sogenannte „DeFi“ Welt also die „Decentralized Finance“ Welt. Die DeFi Welt ist ein absoluter Game-Changer weit über die reine Welt von Crypto hinaus. Sie wird die Finanzindustrie im 21. Jahrhundert prägen. Man könnte auch die Analogie zur Industrie mit Industrie 4.0 ziehen. Dezentrale Finanzen und damit die Demokratisierung des Finanzwesens sind das Megathema schlechthin. Grundlage hierfür sind die Blockchain Technologie und programmierbares Geld. Und genau hierfür brauchte es einen Index, der diese Unternehmen aber auch die wichtigsten Digitalwährungen in einem Index-Produkt abbildet.

wallstreet:online: Herr Rappold, mit dem Solactive Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7) * können Anleger mit einem Produkt in fünf Kryptowährungen und 20 Aktien mit Krypto-Bezug investieren. Das ist eine absolute Weltneuheit. Warum haben Sie als Index-Konzipierer einen so starken Fokus auf Krypto-Aktien gelegt?

wallstreet:online: Glauben Sie, dass es langfristig mehr Sinn macht, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die vom Krypto-Hype profitieren, anstatt direkt auf Kryptowährungen zu setzen? Oder bildlich gesprochen: Würden Sie bei einem Goldrausch eher auf Hersteller von Minenwerkzeug setzen, statt direkt in Bergbauunternehmen zu investieren?

Thomas Rappold: Ich würde da nicht das Eine gegen das Andere ausspielen. Zum einen ist Ihre Aussage aus anderen Tech-Themen (Stichwort Internet) der Vergangenheit belegbar, dass führende Infrastrukturunternehmen, also Unternehmen, die die Pickel und Schaufeln herstellen, zu den Gewinnern zählen. In einer zweiten Phase sind es die Unternehmen, die für attraktive Dienste auf diesen neuen Plattformen sorgen. Im Internet waren dies die Apples, Googles und Facebooks. Auf die Crypto-Wertschöpfungskette und die Crypto-Ökonomie bezogen bedeutet dies, dass man die neu entstehenden Währungen nicht als Spekulationsobjekt sehen sollte, sondern vielmehr als anwendungsbezogene Unternehmen. Also Währungen die sich vielmehr als Plattformen und programmierbare Lösungen, ergo Ökosysteme herausstellen.

wallstreet:online: Wie finden Sie und ihr Team die vielversprechendsten Krypto-Aktien und nach welchen Kriterien gehen Sie vor?

Thomas Rappold: Grundsätzlich haben wir in unserem Team in langjähriger Arbeit den Warren Buffett Ansatz, nach Marktführern im Tech-Sektor Ausschau zu halten und diese systematisch zu identifizieren, perfektioniert. Dazu haben wir eine revolutionäre digitale Aktiendatenbank gebaut, die neben Kurhistorien auch umfassende Datenpunkte zu Bilanzen, Dividenden, Patenten, Startup-Beteiligungen und Mitgliedschaften in Konsortien in Themenbereichen wie Blockchain und 5G umfasst.

wallstreet:online: Welchen Track Record können Sie als Investor/Fondsmanager vorweisen?

Thomas Rappold: Gemeinhin werde ich als „Warren Buffett für Tech“ bezeichnet. Von mir stammen marktführende Tech-Indizes wie der Vontobel Cybersecurity Performance Index, der Vontobel Artificial Performance Index und der auch mit Wallstreet-Online entstandene Smart Platform Economy Index*. Alle Indizes zeichnen sich durch überdurchschnittliche Wertentwicklungen aus. Grund dafür ist, dass wir ein sehr tiefgehendes Tech-Verständnis haben (ich bin selbst Informatiker) und kenne mich mit den Technologien sehr gut aus, wir setzen auf die großen Megathemen, die Anlegern über lange Zeit viel Freude bereiten sollen und wir greifen Tech-Themen frühzeitig auf, so dass Anleger sehr früh in neue starke Megatrends investieren können.

wallstreet:online: Mehr als 14,5 Prozent Rendite seit der Emission Ende Juni dieses Jahres hat ihr Krypto-Tracker-Zertifikat Anlegern beschert (Stand: 26.08.2021, 10:32 Uhr). Das kann sich sehen lassen und entspricht in etwa dem Kursgewinn des Bitcoins. Für welches Anlegerprofil eignet sich das Solactive Smart Crypto Indexzertifikat* aus Ihrer Sicht besonders?

Thomas Rappold: Zunächst einmal ist die Wertentwicklung innerhalb dieses kurzen Zeitraums beeindruckend und zeigt, dass wir einen sehr guten Job machen. Mit dem Smart Crypto Economy Index haben wir ein exzellentes Produkt geschaffen, mittels dem ein Privatanleger in die Crypto-Ökonomie, in Form der besten Aktien und führender Währungen, also in das Ökosystem investieren kann. Viele Privatanleger stehen vor der Herausforderung, in den Crypto Markt zu investieren, trauen sich aber nicht, einzelne Währungen zu kaufen. Es wäre auch zu verkürzt zu sagen, Crypto investieren ist gleich investieren in eine Währung. Privatanleger bekommen so ein optimales Vehikel, um in den Crypto-Sektor zu investieren, ohne einem möglichen Totalverlust einer einzelnen Währung ausgesetzt zu sein. Ich halte die Investition von Privatanlegern in einzelne Crypto-Währungen für höchst spekulativ und kann davor nur warnen.

wallstreet:online: Die eher unbekannte Digitalwährung Cardano ist unlängst zur nach Marktkapitalisierung drittgrößten Kryptowährung aufgestiegen. Cardano ist Teil des Anlageuniversums des Solactive Smart Crypto Economy Index.* Wie schätzen Sie das Potenzial des Ethereum-Jägers ein?

Thomas Rappold: Cardano steht für die von mir genannte Form einer zukünftigen Crypto-Plattform, also einer Form, die über einer reinen Währung liegt. Sie ist eine dezentrale Plattform und ermöglicht ebenso wie Ethereum die Programmierung von Smart Contracts. Cardano setzt dabei aber stärker auf die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit aber auch auf Quelloffenheit (OpenSource). Entscheidend für die zukünftige Wertentwicklung sind dabei nicht kurzfristige Spekulationen, sondern langfristig, dass sich eine Währung als Plattform und Ökosystem für ganz konkrete Anwendungsfälle durchsetzt. Also, ob sich hieraus ein neues Facebook oder Google für Crypto-Anwendungen entwickelt. Entsprechend steigt dann auch langfristig der Wert der Währung.



wallstreet:online: Hand aufs Herz! In welche Kryptos sind Sie investiert?

Thomas Rappold: Grundsätzlich vermeide ich das „Front Running“ und halte mich Aussagen über meine eigenen Anlagen zurück. Wir stehen als Unternehmen auch unter Aufsicht der BaFin und haben uns an regulatorische Rahmenbedingungen zu halten.

Das Interview führte Ferdinand Hammer, stellv. Chefredakteur wallstreet:online Zentralredaktion

Zur Person des Interviewten:

Thomas Rappold ist Experte für Tech-Investments, FinTech-Unternehmer (divizend.com, silicon-valley.de) und internationaler Bestsellerautor („Silicon Valley Investing“ und „Peter Thiel“).

Anzeige LESEN SIE DIE BÜCHER VON THOMAS RAPPOLD, DEM WARREN BUFFETT FÜR TECH

*= Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass interessierte Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Offenlegung Interessenskonflikt: Die wallstreet:online AG ist an der Auflegung des Zertifikates beteiligt und erhält eine entsprechende Vergütung.