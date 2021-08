Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Danske Bank, DSV, Spar Nord Are Danish Stocks with Best Short-Term Potential, Handelsbanken Says (PLX AI) – FLSmidth, Novozymes and Rockwool are Danish stocks with worst short-term potential, Handelsbanken says.