Aus Gemeinsam digital wird das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin

Berlin (ots) - Es bleibt alles anders! Aus dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum

Berlin wird zum ersten September das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin. Es

unterstützt bis zunächst 2024 kleine und mittlere Unternehmen bei der digitalen

Transformation, zum Beispiel mit Workshops, Tutorials und konkreten

Umsetzungsprojekten in Sachen Digitalisierung.



Ziel des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin ist es, ein Angebot zu schaffen,

welches Unternehmen langfristig wirtschaftlicher, resilienter, agiler und

wettbewerbsfähiger macht. Um Unternehmen dabei kostenfrei und anbieterneutral zu

unterstützen, erhält es nun Fördermittel in Höhe von ca. 5,5 Mio. EUR.





Rund 180 Veranstaltungen, Workshops und Webinare, dazu über 30Digitalisierungsprojekte mit Unternehmen und eine umfassende digitaleAnlaufstelle mit Checklisten, Reifegradmessung, einer Projektplattform und einemWeiterbildungsguide wird es dafür in den nächsten drei Jahren geben. Außerdemwird ein Showroom am AI Campus eingerichtet, in dem nicht nur die Workshopsstattfinden: interessierte Unternehmen, Partner und Presse können hier digitaleLösungen live erleben und ausprobieren.Nach fünf erfolgreichen Jahren bringt das Projektteam aus Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) in der Leitung sowie Hasso-Plattner-Institut(HPI) und Institut für Innovations- und Informationsmanagement (ifii) dieDigitalisierung im Mittelstand weiter voran. Inhaltlich fokussiert sich dasZentrum auf Themen wie digitale Strategien, nachhaltige Digitalisierung, agileArbeitswelten, Plattformökonomie und künstliche Intelligenz.Das Zentrum in Berlin gehört zu Mittelstand-Digital. Das Mittelstand-DigitalNetzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der InitiativeIT-Sicherheit in der Wirtschaft und Digital Jetzt umfassende Unterstützung beider Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkretenPraxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikationund IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglichtdie kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mittelstand-digital.de undhttp://www.gemeinsam-digital.de .Stimmen:Max Kettner, BVMW, Leiter des Mittelstand-Digital Zentrums: "Wir sind sehr froh,dass wir mit unseren Konzepten überzeugen konnten und die Digitalisierung desMittelstands auch die nächsten drei Jahre durch die Förderung desBundeswirtschaftsministeriums voranbringen können."Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer BVMW: "Der Mittelstand in Deutschland istinnovativ und stark. Das muss auch in Zukunft so bleiben Mit demMittelstand-Digital Zentrum Berlin steht ihm ein verlässlicher Partner für dienachhaltige digitale Transformation zur Seite."Michaela Scheeg, Geschäftsführerin des ifii: "Das Unternehmen der Zukunft istnicht zwingend ein hochtechnologisches Unternehmen. Vielmehr ist es in der Lage,die passenden digitalen Elemente bewusst auszuwählen, sich zu eigen zu machenund dadurch nachhaltig wirtschaftlich zu wachsen. Diesen Prozess werden wiraktiv unterstützen."Prof. Dr. Christoph Meinel, Geschäftsführer HPI: "Durch das Mittelstand DigitalZentrum Berlin erhalten Unternehmen weiterhin kostenfreie Unterstützung bei derdigitalen Transformation und beim Einsatz agiler und innovativer Methoden wieDesign Thinking."Ansprechpartnerin Presse:Marie Landsbergmailto:marie.landsberg@bvmw.deTel. 030/ 533 306 76