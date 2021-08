Foto: finanzbusiness Simona Stoytchkova ist neue Head of European Global Markets der State Street Bank Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 19 | 0 | 0 31.08.2021, 12:34 | Die Investmentbankerin gehörte 2020 zu den "Most Inspiring Women" in Deutschland - da war sie noch CEO von IG Europe. Bei der Street State Bank leitet Stoytchkova künftig die Sparte Global Markets für Europa.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer