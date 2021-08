Mainz (ots) - Unternehmen in der Region Asien-Pazifik haben ihr Kreditmanagementim ersten Corona-Jahr unterschiedlich auf die finanziellen Herausforderungen derPandemie angepasst. Während Zahlungsfristen in China und Japan verkürzt wurden,räumten Firmen in Australien, Indien und Taiwan ihren Geschäftspartnern zum Teilerheblich längere Kreditlaufzeiten ein. Einen deutlichen Anstieg extrem langerZahlungsverzögerungen, die über 2% des Jahresumsatzes ausmachen, verzeichnenUnternehmen in Australien und Hongkong. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfragedes Kreditversicherers Coface.Im Jahr 2020 erlebten, genau wie im Jahr zuvor, 65% der befragten Unternehmen imasiatisch-pazifischen Raum Zahlungsverzögerungen. Jedoch fiel diedurchschnittliche Dauer der überfälligen Zahlungen von 85 Tagen im Jahr 2019 auf79 Tage und damit auf ein Fünfjahrestief. Dieser Trend ist zum Teil aufHilfsmaßnahmen der Regierungen sowie auf die Umstellung der Unternehmen auf einstrafferes Kreditmanagement zurückzuführen. In 10 von 13 untersuchten Branchenist die durchschnittliche Dauer der überfälligen Zahlungen zurückgegangen. DieSektoren Papier und Holz meldeten den stärksten Rückgang, auf der Gegenseiteverlängerten sich die Zahlungsverzögerungen in den Sektoren Automobil,Einzelhandel und Chemie.

Lange Verzögerungen gefährden Firmen in Australien und HongkongNach den Erfahrungen von Coface werden extrem lange Zahlungsverzögerungen (über180 Tage) in 80% der Fälle nie ausgeglichen. Die Cashflow-Risiken nehmentendenziell zu, wenn diese Forderungen mehr als 2% des Jahresumsatzes einesUnternehmens ausmachen. Zwischen den einzelnen Volkswirtschaften der Region gabes diesbezüglich deutliche Unterschiede: Australien und Hongkong meldeten einensignifikanten Anstieg der extrem langen Zahlungsverzögerungen in Höhe von 2 odermehr Prozent des Jahresumsatzes - und zwar um 33 bzw. 47 Prozentpunkte imVergleich zum Vorjahr auf 53% bzw. 66%. China verzeichnete zwar einen Rückgangvon 52% auf 47%, lag aber immer noch deutlich über dem regionalen Durchschnittvon 31%. Die von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren verzeichnetenebenfalls einen Anstieg der Cashflow-Risiken, wobei der Anteil der Unternehmen,die extrem lange Verzögerungen von mehr als 2% ihres Jahresumsatzes meldeten, imEinzelhandel (+11 Prozentpunkte auf 37%), im Baugewerbe (+5 Pp. auf 42%) und imTransportwesen (+5 Pp. auf 43%) am stärksten zunahm.Unternehmen in China und Japan bitten früher zur KasseDer Anteil der Unternehmen, die ihren Firmenkunden im Jahr 2020 Zahlungsfristenanboten, ist gegenüber 2019 von 80% auf 83% gestiegen. Als Hauptgründe gaben diemeisten Befragten den steigenden Wettbewerb sowie großes Vertrauen in dieZahlungsfähigkeit ihrer Kunden an. Dennoch wurden die Zahlungsfristen in derRegion insgesamt weiter verkürzt, wenn auch nur geringfügig. Diedurchschnittliche Kreditlaufzeit sank auf 66 Tage - gegenüber 67 Tagen im Jahr2019 - und setzte damit den seit 2018 zu beobachtenden Abwärtstrend fort. Früherzur Kasse baten unter anderem Unternehmen in China (75 Tage gegenüber 86 Tagenim Jahr 2019; -11 Tage) und Japan (80 Tage; -11 Tage), während dieZahlungsfristen vor allem in Australien (81 Tage; +45 Tage), Hongkong (81 Tage;+18 Tage) und Indien (60 Tage; +18 Tage) verlängert wurden.Die restriktivsten Branchen mit den kürzesten Zahlungszielen sind die Transport-(54 Tage; -2 Tage) sowie die Agrar- und Lebensmittelindustrie (56 Tage; +3Tage). Zu den Sektoren, die am großzügigsten sind, gehören neben derInformations- und Kommunikationsbranche (75 Tage; -5 Tage) die Chemiebranche (71Tage; +/-0) und das Baugewerbe (70 Tage; -5 Tage).Über die UmfrageDie Coface-Umfrage zu Zahlungserfahrungen und Kreditmanagementpraktiken vonUnternehmen im asiatisch-pazifischen Raum wurde zwischen Oktober 2020 und März2021 durchgeführt. Mehr als 2.500 Unternehmen aus 13 Branchen und neun Ländern(Australien, China, Hongkong SAR, Indien, Japan, Malaysia, Singapur, Thailandund Taiwan) nahmen an der Befragung teil.Die Ergebnisse der Coface-Umfrage zu den Zahlungserfahrungen deutscherUnternehmen präsentiert Volkswirtin Christiane von Berg am 23. September von10:00 bis 11:30 Uhr. Hier geht's zur kostenlosen Anmeldung (https://register.gotowebinar.com/register/3706398038465696780?utm_campaign=NER-DE%202021%2006%20Zahlungserfahrungsstudie_02&utm_medium=email&utm_source=Eloqua) !Pressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335mailto:sebastian.knierim@coface.comhttp://www.coface.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/5007491OTS: Coface Deutschland