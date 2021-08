Berlin (ots) - Die auf Finanzierungen spezialisierten Banken haben im ersten

Halbjahr 2021 neue Kredite im Wert von 54,8 Milliarden Euro an Unternehmen und

Verbraucher vergeben. Damit haben sie das erste Halbjahr des Vorjahres um 3,5

Prozent übertroffen. Ein starkes Wachstum zeigte sich in der

Einkaufsfinanzierung, mit der Händler ihren Warenbestand vorfinanzieren. Dieses

Geschäftsfeld macht mit einem Volumen von 25,0 Milliarden Euro nahezu die Hälfte

des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus und ist im Vorjahresvergleich um

16,4 Prozent gewachsen. "Das Wachstum in der Einkaufsfinanzierung ist ein Signal

der wirtschaftlichen Erholung", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des

Bankenfachverbandes. Im Jahr 2020 war dieses Geschäftsfeld pandemiebedingt um

14,0 Prozent eingebrochen.



Konsum- und Investitionsfinanzierung noch unter Vorjahr







im ersten Halbjahr 2021 unter den Werten des ersten Halbjahres 2020. Mit einem

Volumen von 24,9 Milliarden Euro fiel das Neugeschäft in der Konsumfinanzierung

2,9 Prozent geringer aus als im Vorjahr. Im Geschäftsfeld

Investitionsfinanzierung betrug das Neugeschäft 4,1 Milliarden Euro und lag 17,0

Prozent unter dem Vorjahreswert. "Während im ersten Halbjahr 2020 nahezu nur das

zweite Quartal unter dem Einfluss von Corona stand, gab es im gesamten ersten

Halbjahr 2021 pandemiebedingte Auswirkungen", erläutert Loa diese Entwicklung.

Einen positiven Effekt hatte die Pandemie allerdings auf die Kreditnachfrage

über das Internet.



Corona begünstigt Internetkredite



Per Internet vergaben die Mitgliedsinstitute des Bankenfachverbandes im ersten

Halbjahr Konsumkredite im Wert von 7,3 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von

19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereits im Gesamtjahr 2020 war

das Internetkreditgeschäft der Kreditbanken um 6,9 Prozent gewachsen und hat im

Zuge des zweiten Lockdowns weiter an Bedeutung gewonnen. "Um der Digitalisierung

auch im Kreditgeschäft zum weiteren Durchbruch zu verhelfen, sollte die neue

Bundesregierung die hier nach wie vor bestehenden Barrieren aus dem Weg räumen",

fordert Loa. Der Bankenfachverband setzt sich für den Abbau gesetzlicher Hürden

im Sinne einer kundengerechten Online-Kreditvergabe ein.



Anlagen



Halbjahreszahlen 2021 zur Geschäftsentwicklung der Kreditbanken

(https://ssl.bfach.de/media/file/43171.Halbjahreszahlen_2021_BFACH.pdf)



Textfassung der Presseinformation

(https://ssl.bfach.de/media/file/43181.BFACH-PI_21-08-31.docx)



Mitgliedsinstitute des Bankenfachverbandes (Kreditbanken)

(https://ssl.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/36/title/Verzeichnis)



Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in

Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum-

und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben

mehr als 160 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und

fördern damit Wirtschaft und Konjunktur.



Pressekontakt:



Bankenfachverband

Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR

Tel. 030 2462596-14

mailto:stephan.moll@bfach.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62178/5007492

OTS: Bankenfachverband e.V.





