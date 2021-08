EQS Group: Halbjahreszahlen bestätigen Strategie

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 22 Prozent auf 22,5 Mio. Euro gesteigert und den Ausblick für 2021 bekräftigt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel, reduzieren aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Zahlenkranz bei den Ergebniskennzahlen planmäßig entwickelt. Insgesamt sei im Zeitraum Januar bis Juni 2021 ein EBITDA von 1,33 Mio. Euro (HJ 2020: 3,00 Mio. Euro) erreicht worden. Die Reduktion des Ergebnisses folge der eingeschlagenen Strategie im Jahr 2021, verstärkt in Marketing und Vertrieb zu investieren. So habe der Personalaufwand vor allem durch die Erweiterung des Vertriebsteams sowie des Aufbaus neuer Büros in Italien und Spanien deutlich um 37,6 Prozent auf 14,33 Mio. Euro (HJ 2020: 10,41 Mio. Euro) zugelegt.

Nach Aussage der Analysten seien zudem die im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Akquisitionen und durch Ausgaben für Online-Marketing und Vertriebsunterstützungen sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 53,5 Prozent auf 4,62 Mio. Euro (HJ 2020: 3,01 Mio. Euro) erheblich gestiegen. Dennoch befinde sich das EBITDA im Erwartungskorridor von 2,00 bis 3,00 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2021. Bereits in den Halbjahreszahlen zeige sich, dass die eingeschlagene Strategie der EQS, in den Jahren 2021 und 2022 verstärkt in Marketing und Vertrieb zu investieren, die richtige Entscheidung gewesen sei. In der Folge erneuen die Analysten das Kursziel von 47,35 Euro, reduzieren das Rating aber auf „Halten“.



Rating: Neutral

Analyst: Felix Haugg

Kursziel: 47,35