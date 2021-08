Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Die EU will Griechenland zu einem laxeren Grenzschutz veranlassen Die EU-Kommission hat der griechischen Küstenwache die Überweisung von Geld verweigert, mit dem der Grenzschutz in der Ägäis verbessert werden sollte. Die griechische Regierung soll so offenbar dazu gebracht werden, einen unabhängigen »Mechanismus …