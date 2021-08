Berlin (ots) - Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen im Alter von 60plus aufJobsuche gehen: Einige möchten im Rentenalter nicht untätig sein und einesinnvolle Aufgabe übernehmen. Andere haben ihren Job verloren und benötigenÜberbrückungsmöglichkeiten bis zur Pensionierung. Doch auch finanzielle Sorgenaufgrund niedriger Renteneinnahmen sind keine Seltenheit mehr. Laut BertelsmannStiftung (https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Entwicklung_der_Altersarmut_bis_2036.pdf) ist bereits jederFünfte im Rentenalter von Altersarmut betroffen. Das Geschäftsmodell vonCareship kann hier Abhilfe schaffen und Menschen im Alter von 60plus einenlukrativen Nebenjob vermitteln.Careship ermöglicht es, auch nach Renteneintritt oder bei Jobverlust im hohenAlter einer Tätigkeit auf Kleingewerbebasis nachzugehen, indem esArbeitssuchenden Alltagshelferjobs vermittelt. Alltagshelfer leisten Seniorenund anderen Hilfebedürftigen Gesellschaft, übernehmen Einkäufe,Haushaltsaufgaben, begleiten zum Arzt u.v.m. Der Job ist zeitlich flexibel, derStundenlohn beträgt 17,50 Euro. Der Anteil an Menschen, die über denRenteneintritt hinaus arbeiten, hat sich laut Statistischem Bundesamt in denletzten 10 Jahren verdoppelt. Zwei Drittel dieser Erwerbstätigen nutzen dieMöglichkeit eines Zuverdienstes, um ihre Rente aufzustocken. Auch Careshipvermerkt einen Anstieg an pensionierten Bewerbern: Aktuell sind ca. 25% allerAlltagshelfer älter als 60 Jahre.Organisatorische Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermittlung derArbeitskräfte an die Kunden sind die Anmeldung eines Kleingewerbes und dieVorlage eines erweiterten Führungszeugnisses ohne Eintrag. "Wir haben dieErfahrung gemacht, dass sich unsere älteren Alltagshelfer besonders durchZuverlässigkeit und Empathiefähigkeit auszeichnen. Denn sie sind nah an derLebenswirklichkeit unserer Kunden dran und meist langfristig loyale Begleiter",so Salome Isanovic, COO von Careship. "Über das Renteneintrittsalter hinausgebraucht zu werden, ist ein erfüllendes Gefühl und die Dankbarkeit unsererKunden hoch."Interessenten können sich auf der Webseite https://bewerbung.careship.de/60plus/bewerben oder bei Fragen eine E-Mail an mailto:bewerbung@careship.de senden.Pressekontakt:Katrin Lewandowskimailto:presse@careship.de01774114618Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121483/5007513OTS: Careship / Care Companion GmbH