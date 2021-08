"Mr. Lebensversicherung" Dr. Markus Faulhaber auf dem Peter Hertweck Forum

Als er 2009, mitten in der Finanzkrise, in den Allianz Leben-Vorstand aufstieg,erkannte er frühzeitig, dass das Geschäft mit althergebrachtenLebensversicherungen, die auf Jahrzehnte hinweg eine stabile Renditeerwirtschaften konnten, angesichts stetig sinkender Zinsen auf Dauer nicht zuhalten sein würde. Daher entwickelte er neue flexible Investmentbausteine mitunterschiedlichen Chancen-/Risikoprofilen. Mit dieser Transformation legte erden Grundstein für einen anhaltenden Erfolg seiner Geschäftssparte, mit dem erallen Wettbewerbern weit vorauseilte. Die Kunden ließen sich von den neuenFinanzprodukten überzeugen und liefen scharenweise zur Allianz, um ihr Vermögenanzulegen und ihre Altersversorgung abzusichern. In Faulhabers letztem Jahrwuchs das Neugeschäft (Neubeiträge) von Allianz Leben um rund 38 Prozent. 29Prozent aller Beitragseinnahmen in der deutschen Lebensversicherung fließen derAllianz Lebensversicherung zu. Allianz-Chef Oliver Bäte, sonst mit Lob eherzurückhaltend, bezeichnete bei öffentlichen Auftritten die Leistung vonFaulhabers Einheit als "spektakulär".Peter Hertweck kommentiert: "Dr. Markus Faulhaber steht exemplarisch dafür, dassauch einem alteingesessenen Unternehmen ein disruptiver Wandel gelingen kann,nicht nur einem Start-up. Er hat bildlich gesprochen aus einem Tanker einSchnellboot gemacht, das der Konkurrenz davonfährt. Von diesen Erfahrungenkönnen wir alle nur lernen."Das Peter Hertweck NachfolgerForum (Slogan "Zukunftswerkstatt für denMittelstand. Für Unternehmer, Nachfolger & Investoren") bietet einen wohleinzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sichüber die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehrKlarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigenReferenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs,weitsichtigen Managern, Start-ups, Business Angels, Investoren undPersönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fälltes leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und dieseErkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlichNeues entsteht.Pressekontakt:Weitere Informationen: Peter Hertweck Forum,Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel. +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: mailto:maetzing@peter-hertweck-forum.de,Web: http://www.peter-hertweck-forum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. +49 (0)611 973150, E-Mail: mailto:team@euromarcom.de,Web: http://www.euromarcom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131710/5007516OTS: Peter Hertweck Forum