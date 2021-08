Empress Royalty gibt Schuldenvereinbarung bekannt

“Die Fazilität wird in Kombination mit unseren angenommenen Einnahmen dazu führen, dass Empress Royalty unser Edelmetallportfolio weiter steigern kann”, sagte Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. “Diese Transaktion zeigt auch, wie hervorragend unsere Beziehungen zu unseren strategischen Partnern sind, und wir möchten Accendo Banco für die ständige Unterstützung und das Vertrauen in unsere langfristige Geschäftsstrategie danken.”

Die Erlöse aus der Fazilität werden für die Finanzierung der zweiten Tranche des Erwerbs des Sierra Antapite-Streams (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Juli 2021) und für allgemeines Arbeitskapital verwendet. Die im Rahmen der Fazilität geliehenen Beträge unterliegen Zinsen von 11% im Jahr. Gesichert ist die Fazilität über eine Verpfändung des Altaley Mining-Streams von Empress Royalty und potenziell über andere Sicherheiten. Die im Rahmen der Fazilität geliehenen Beträge müssen innerhalb von 24 Monaten ab Datum der Fazilität zurückgezahlt werden.

Im Zusammenhang mit der Fazilität wird Accendo eine Vereinbarungs- und Gewährungsgebühr von 156.000 USD erhalten, zu einer Kostenerstattung berechtigt sein und 6.500.000 Aktienkaufwarrants über den Kauf von Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Abschlussdatum erhalten. Werden im Rahmen der Fazilität geliehene Beträge früher als nach einem Jahr zurückgezahlt, wird die Laufzeit der Warrants gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange anteilig auf ein Jahr gerechnet reduziert.

Die Fazilität unterliegt der erfolgreichen Durchführung einer Due Diligence durch Accendo, der Verhandlung endgültiger Vereinbarungen, der Genehmigung durch die Board of Directors von Accendo und Empress Royalty sowie der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress Royalty ist ein neues, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress Royalty ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial, Terra Capital und Accendo Blanco, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.