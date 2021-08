DGAP-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges DEFENCE THERAPEUTICS REICHT PROVISORISCHE US-PATENTANMELDUNG FÜR SÄUREBASIERTE HYDROGELE EIN 31.08.2021 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 31. August 2021 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen ADC-Verfahren zur gezielten Krebsbekämpfung mit seiner AccumTM-Technologie sowie an Impfstoffen gegen Krebs und Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, die Erweiterung seines Patentportfolios durch die Einreichung seiner provisorischen US-Patentanmeldung auf der Basis seiner AccumTM-Technologie unter der Bezeichnung "Steroid Acid-Based Hydrogels" [Steroid-Säure-basierte Hydrogele] bekanntgeben zu können.

Hydrogele sind verknüpfte Polymernetzwerke, die quellen und eine erhebliche Menge Waser innerhalb ihrer Struktur speichern können. Hydrogele kommen häufig in verschiedenen Branchen zum Einsatz und weisen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten auf wie Pharmazeutika und Therapeutika (Wirkstoffverabreichungssysteme), Biomedizin, Lebensmittelzusätze, Kosmetik (Hygieneprodukte), Umwelt, Energie, Landwirtschaft sowie in der Bergbaubranche bei der Entwässerung.

Das neue AccumTM-Hydrogel von Defence bildete sich spontan innerhalb von Sekunden unmittelbar nach der Resuspension bei Zimmertemperatur. Die Hydrogelbildung wurde nach der Auflösung der verschiedenen Peptid- oder Steroid-Säure-Peptid-AccumTM-Varianten in verschiedenen wässrigen Lösungen bewertet. Es stellte sich heraus, dass die Kinetik der Hydrogelbildung vom Steroid-Säure-Peptid-Konjugat, der Konzentration des Steroid-Säure-Peptid-Konjugats sowie der verwendeten wässrigen Lösung abhing.



"Der Hydrogelsektor wächst schnell und die Vielseitigkeit der AccumTM-Technologie von Defence ermöglicht dem Unternehmen eine weitere Geschäftschance, die das Defence-Team bis hin zur Vermarktung weiterverfolgen möchte. Defence wird an diesem aufstrebenden Markt mit seinen laborbasierten Studien teilhaben, die einen eindeutigen Nachweis für das positive Ergebnis erbracht haben, dass verschiedene Steroid-Säure-hnRNPA1 (eine AccumTM-Variante) spontan und schnell ein neues Hydrogel bilden, wenn sie in verschiedenen wässrigen Lösungsmitteln bei unterschiedlichen Temperaturen und Konzentrationen aufgelöst werden. Seine Vielseitigkeit macht das neuartige AccumTM-Hydrogel von Defence für die persönlichen spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden einsetzbar", erklärte Sébastien Plouffe, der CEO von Defence.